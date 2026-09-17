Ituzaingó ya comenzó a trabajar para prevenir el dengue en el verano

El Municipio de Ituzaingó comenzó los trabajos de prevención y concientización sobre el Dengue, para acercar a los barrios recomendaciones para evitar la reproducción del mosquito transmisor. La primera jornada se realizó en el Barrio 21 de Septiembre, junto al equipo de epidemiología de la Provincia de Buenos Aires.



Durante el operativo, los vecinos y vecinas recibieron repelentes y folletos con información sobre las principales medidas para evitar la formación de criaderos del mosquito aedes aegypti.



Estos trabajos forman parte de las medidas preventivas que el Gobierno Municipal lleva adelante para reducir el impacto del fenómeno “El Niño”. Ante la posibilidad de abundantes lluvias que generen acumulación de agua, los operativos buscan concientizar sobre la importancia de vaciar y limpiar aquellos recipientes que contengan agua estancada, ya que funcionan como el principal lugar de reproducción del mosquito.