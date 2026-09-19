Los Mirlos traen su mítica cumbia amazónica al Auditorio Oeste

El vibrante circuito cultural del conurbano bonaerense se prepara para recibir una visita de lujo que promete hacer bailar a todos en zona oeste. La mítica agrupación "Los Mirlos" aterrizará en el icónico Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.230) el próximo sábado 26 de septiembre en el marco de un evento diseñado para combinar lo mejor de los ritmos tropicales.



Fundada en la ciudad de Moyobamba durante 1973 por Jorge Rodríguez Grández, esta legendaria agrupación es considerada la pionera indiscutida de la cumbia amazónica peruana. Con más de cinco décadas de interrumpida trayectoria, la banda logró fusionar los ritmos tropicales tradicionales con el misticismo y los exóticos sonidos autóctonos de la selva. Su estilo distintivo se caracteriza fuertemente por el uso protagónico de la guitarra eléctrica con efectos de distorsión, manteniendo un arraigo profundo en el folklore loretano.





Dentro de su extenso catálogo de composiciones, destacan himnos intergeneracionales y clásicos absolutos de la movida tropical como "La danza de los Mirlos" y "Eres mentirosa". Todo este inmenso peso cultural quedó recientemente plasmado a nivel global cuando la banda marcó un nuevo hito al participar del prestigioso ciclo Tiny Desk. En el marco de las celebraciones por el Mes de la Música Latina, los siete integrantes transformaron aquel famoso estudio de Washington D.C, en una verdadera embajada de la música latinoamericana.

Luego del show en el Tiny Desk, llega la presentación en Auditorio Oeste





Para hacer que la noche en Haedo sea verdaderamente inolvidable, el evento contará con la inigualable potencia rítmica del ensamble La Bomba de Tiempo. Sumado a esto, la jornada musical contará también con la presentación de La Puta Ama DJ.



Los vecinos de zona oeste y otras latitudes ya pueden asegurar su lugar en esta cita imperdible adquiriendo las entradas anticipadas a través del sitio Passline. El valor general de los tickets es de $35.000 pesos y puede abonarse tanto con tarjeta como por Mercado Pago a través de dicha plataforma.