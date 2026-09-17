Literatura en el Oeste: Este fin de semana llega una nueva edición de "Castelar Lee"

Este viernes 18 de septiembre, Castelar celebrará la cuarta edición de "Castelar Lee", la Feria del Libro que reunirá propuestas culturales y educativas, fomentando el hábito de la lectura en grandes y chicos.



Con entrada libre y gratuita para toda la comunidad, el encuentro tendrá lugar en el edificio compartido por la Escuela Primaria N° 7 "Tomás Espora" y la Escuela Secundaria N° 54 "María Elena Walsh", ubicado en Arredondo al 2465, entre las 14 y las 20.





La jornada literaria reunirá a diversos autores y autoras, así como también a lectores y lectoras de años y gente que recién comienza a adentrarse en el mundo de la literatura.





Dentro de los escritores, escritoras e ilustradores que estarán presentes en el encuentro "Castelar Lee", se destacan Silvia Ochoa, Paola Da Gaudio, Graciela Pleimling, Laura Spoliansky, Joha Dixon, Marcelo Celeste y Pablo Calónico.





Además, durante la jornada se presentará en vivo el grupo "Las Abuelas Cuenta Cuentos", que ofrecerá actividades de narración para las infancias.





Por fuera del ámbito literario, en la actividad de este viernes se podrá disfrutar de un taller de arte, la propuesta Leer es Memoria (coordinada por Laura Thomas) y un taller dedicado a los 50 años de Memoria, Verdad y Justicia, organizado junto a la biblioteca de la EP N° 7 y el CEC 801.





También habrá durante todo el festival diversos stands de expositores de arte gráfico y libros, y, hacia las 17, habrá un cierre musical con una peña abierta.