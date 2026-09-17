La West llega a Haedo con un show imperdible de Los Charros

El festival gastronómico más popular de zona oeste, conocido como "La West", anunció su tan esperado regreso a la localidad de Haedo. Es así como la Plaza San Martín (Maipú 199) se llenará de las más variadas propuestas para disfrutar durante todo el fin de semana.



"Les prometemos que la West vuelve con toda la energía de siempre", señalaron con mucha alegría desde la propia organización de la feria. Durante el desarrollo de La West, los visitantes tendrán la posibilidad de recorrer desde food trucks y beer trucks hasta feria de emprendedores y juegos infantiles.

Este fin de semana promete ser un encuentro "con mucha emoción y diversión" para toda la familia. Y es por esta razón La West ha dado a conocer su Line Up con el cronograma completo de actividades y shows que se realizarán a lo largo de estos tres días en Haedo.



Es así como el viernes 18 de septiembre, a partir de las 18:00hs, iniciará toda la puesta en escena de esta gran feria cultural y gastronómica del oeste. Este día se presentarán Nova Mistura, Cami Rock de "Esto es Rock", banda tributo a Viejas Locas e Intoxicados y DJ Aura. Por su parte, la jornada del sábado 19 de septiembre será más extensa y con muchas más actividades para acercarse y disfrutar. La misma comenzará a partir de las 12:00hs y se extenderá hasta las 00:00hs con las presentaciones de Mati DJ, Guerrera K-Pop, DJ Chiri, Fridda, Nova Mistura, Marian DJ y el show tan esperado de Los Charros.



En cuanto al domingo 20 de septiembre, todos los vecinos de zona oeste están invitados a acercarse a partir de las 12:00hs a la Plaza Sab Martín. Durante esta última jornada se podrá disfrutar de los shows de DJ Espíndola, La Granja de Zenón, DJ Chiri, Quetzal Chebú, Nova Mistura, El Chasky Pum y Julieta DJ.