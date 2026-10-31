Se desarrollará una nueva feria de pequeños emprendedores en Ituzaingó

El espacio público de Ituzaingó se prepara para recibir una nueva propuesta pensada para impulsar la economía local y brindar un punto de encuentro para las familias de la zona. En las últimas horas se anunció el regreso de la Feria Estilo Plaza, un paseo al aire libre que reúne a artesanos, pequeños productores y propuestas gastronómicas.





La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 7 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas. La sede elegida será la Plaza Los Pibes de Cromañón, ubicada en la intersección de las calles M. Rodríguez y Venezuela.





El evento fue concebido como una jornada para disfrutar en familia y con amigos, donde los visitantes podrán descubrir productos y artesanías hechas a mano, indumentaria, objetos de diseño y variadas creaciones artesanales, apoyando de forma directa el trabajo independiente de la región.

A lo largo del día, la grilla de actividades ofrecerá alternativas artísticas para todos los gustos: al mediodía, la cultura folclórica se adueñará de la plaza con presentaciones de danza tradicional y una clase abierta para que vecinos de todas las edades se sumen a bailar. Por la tarde se espera la participación de DJs invitados y shows de música en vivo para acompañar el paseo. Para las infancias, habrá un sector de juegos especialmente preparado para el entretenimiento y disfrute de los más chicos.





Como si esto fuera poco, se espera un sector gastronómico que incluirá food trucks de helados, opciones dulces y saladas, ideal para acompañar el mate o disfrutar de un almuerzo distinto al sol. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a agendar la fecha, pasear en familia y acompañar a los pequeños productores del distrito. Con entrada libre y gratuita, se espera una jornada de encuentro, música y apoyo al comercio de cercanía.