Falsos policías asaltaron un supermercado en Ituzaingó: golpearon a un menor y robaron 5 millones de pesos

Una banda de al menos seis delincuentes armados y vestidos con indumentaria similar a la de la Policía Federal Argentina asaltó un supermercado en la localidad de Ituzaingó sur, donde golpearon a un menor de edad, redujeron a los dueños y a clientes ocasionales, y robaron una millonaria suma de dinero junto con teléfonos celulares.



El violento episodio ocurrió ayer sábado en el local comercial denominado "Luna", ubicado en la intersección de las calles Cuyo y Martínez. Un llamado al Centro de Operaciones Local (CPI) alertó sobre un ilícito en curso.



Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con la propietaria quien relató que los seis sospechosos irrumpieron en el establecimiento portando armas de fuego. Durante el ataque, los asaltantes agredieron a golpes a un adolescente de 16 años y redujeron por completo a los presentes para cometer el robo.



Los delincuentes se alzó con aproximadamente 5.000.000 de pesos argentinos en efectivo y varios aparatos de telefonía celular. Debido a los golpes recibidos, el menor debió ser asistido en el lugar por una ambulancia municipal.



Ante esta situación, el doctor Ávila de la UFI N° 1 de Ituzaingó, dispuso la intervención de la DDI Morón para avanzar con la pesquisa y dar con los autores del asalto, que permanecen prófugos.