Edicto - Transferencia de Fondo de Comercio

Por 5 días - Morón. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 11867, se hace saber que Mariel Andrea de la Mano, DNI 37119834, transfiere fondo de comercio de Agencia de lotería “El Desquite” sito en la calle Brown 707 de Morón, a Octavio David Brignole DNI 38939421. Reclamos de ley en el mismo domicilio. MARIEL ANDREA DE LA MANO DNI 37119834 OCTAVIO DAVID BRIGNOLE DNI 38939421

Artículo Relacionado El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N°4, Secretaría Única, del Departamento Judicial de San Nicolás, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de UMBERTO PIERANGELI. San Nicolás de los Arroyos, de Septiembre de 2026.- Edicto Judicial El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N°4, Secretaría Única, del Departamento Judicial de San Nicolás, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de UMBERTO PIERANGELI. San Nicolás de los Arroyos, de Septiembre de 2026.-