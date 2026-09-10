Un influencer destacó un bodegón de Ituzaingó como la "joya oculta del Oeste"

Hace tan solo unas horas, la movida gastronómica de Ituzaingó volvió a ser protagonista en las redes sociales gracias a la visita de @panzallena.ba, la cuenta liderada por el creador de contenido "Lonza", quien se dedica a recorrer diferentes bodegones para recomendarlos ante su comunidad de más de 450 mil seguidores.





El destino elegido en esta ocasión fue MV Bodegón, un local que abrió sus puertas hace menos de un año en el límite entre Ituzaingó y Castelar, sobre Santa Rosa al 1160. Este nuevo espacio logró llamar la atención del influencer por contar con precios accesibles y platos por demás abundantes, y por la calidez de su atención.





En su reseña, destacó que el salón es enorme y muy cómodo, ideal tanto para ir en pareja como para disfrutar de una salida familiar de fin de semana, pero el verdadero corazón del lugar es su cocina a la vista. Poder observar en plena acción el horno de barro, la parrilla y el kamado es un atractivo muy especial, de acuerdo al influencer.

Uno de los detalles que marcó la diferencia fue la recepción: una panera elaborada de forma artesanal en el propio local junto a una salsa de la casa (una mezcla a base de humo líquido, ajo y distintas especia). A la hora de pedir, hubo dos entradas que se llevaron todos los elogios: primero, los Panzotis fritos de bondiola braseada. Para el crítico, probarlos es "realmente una obligación" y no dudó en calificarlos como algo totalmente "adictivo", asegurando que sería un error ir y no pedirlos. Por otro lado, recomendó darle una oportunidad a los buñuelos de espinaca.





Ya en los platos principales, la joya fue el matambre a la pizza. La carne, tiernizada por horas de cocción y con el toque ahumado que le aporta el kamado, se deshacía sola. Con mucho queso y una salsa de tomate casera, fue catalogado como uno de los más ricos de su historial.





El menú lo completaron con las pastas caseras: unos sorrentinos de jamón y queso con salsa de hongos. Tampoco faltó la milanesa gigante acompañada de fideos a la manteca. A modo de cierre, Lonza y su compañero de ruta, Beto, compartieron una reflexión final: MV Bodegón es un verdadero "lujazo" y una apuesta segura en el Oeste.