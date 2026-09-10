Edicto Judicial
Diario La Ciudad
El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Morón, sito en calle Almirante Brown esquina Colón - Piso 1 de dicha ciudad, en los autos caratulados: "GOLDBERG Y CANNATA MARTIN DARIO C/HEREDEROS DE MAGGI ARMANDO Y OTROS/A S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION" (Expte. No MO - 21246 - 2015) notifica, cita y emplaza a los HEREDEROS DE CARLOS ALBERTO MAGGI, titular del DNI n° 8.298.463 y/o a quiénes se consideren con derecho sobre el inmueble sito en calle UDAONDO S/N entre Echeverry y E. Greco, Villa Udaondo partido de Ituzaingo (Circ. IV, SECC. F., CHAC.-QTA 58, PARC.4, SUBPARCELA 1) para que en el término de diez días comparezcan a tomar en el proceso la intervención que le corresponda, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial para que lo represente (art. 681 del Código Procesal).- EL PRESENTE EDICTO DEBERA PUBLICARSE POR DOS DIAS EN EL DIARIO "LA CIUDAD DIARIO" DE LA LOCALIDAD DE MORÓN. MORÓN, AGOSTO DE 2026
El Juzgado de Familia N° 3 Departamental Moron, a cargo de la Dra. Norma Gladys Vazquez, Secretaria Unica, sito en la calle Colon 151 Planta Baja, Sector G, cita y emplaza a los Sres. MONICA RODRIGUEZ DNI:43.904.450 y FERNANDO RODRIGO MARECO DNI: 41.899.604 en el marco de la causa caratulada "RODRIGUEZ ALEX Y OTRA S/ MATERIA A CATEGORIZAR.-" N° 47826/2025, cítese a los fines dispuestos por el Art. 609 inc. b) del CCyC a presentarse dentro de los 5 días de notificados de la presente a una audiencia en sede judicial; debiéndose publicar el mismo por el plazo de 2 días y sin cargo en el diario de mayor circulación del Municipio de Merlo, bajo apercibimiento ante la incomparecencia injustificada de la misma, de tenerse por cumplida con la normativa citada ( art. 609 CCyCN), como así para el supuesto de falta de contestación de nombrarle un Defensor Oficial para que la represente en la presente proceso. Morón, 29 de abril de 2026 Firmado BORTHIRY Elena Beatriz