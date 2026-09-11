Policías de Ituzaingó se resistieron a un robo y abatieron a un motochorro en Merlo

Dos efectivos pertenecientes a la Unidad de Policía de Prevención Local de Ituzaingó abatieron a un delincuente durante un intento de robo ocurrido en el partido de Merlo. El hecho sucedió cuando los agentes, un hombre y una mujer, se encontraban vestidos de civil y fuera de servicio, y fueron abordados por dos sujetos a bordo de una moto.



El episodio se registró la noche del jueves en la intersección de las calles Rivera Indarte y Zabala en la localidad de Pontevedra. Según el reporte oficial, el sargento y su compañera circulaban en una motocicleta Honda Tornado cuando fueron interceptados por otro rodado con dos ocupantes. El individuo que viajaba como acompañante esgrimió un arma de fuego y los apuntó para exigirles la entrega del vehículo.



Ante esta situación, el policía extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos que impactaron en el asaltante, quien falleció en el lugar. Por su parte, el conductor del rodado aceleró y escapó. Ambos efectivos de la fuerza de Ituzaingó resultaron ilesos.



Junto al cuerpo del individuo fallecido, cuya identidad no fue establecida hasta el momento, el personal interviniente incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.



La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 de Morón. Al estar involucrado personal de la Policía Bonaerense, el fiscal ordenó que las pericias en la escena sean llevadas a cabo por efectivos de la Gendarmería.



La Justicia no adoptó medidas restrictivas contra el oficial que efectuó los disparos y aunque sí notificó a la Auditoría de Asuntos Internos.



Mientras tanto, detectives de la DDI de Morón relevan las cámaras de seguridad de la zona para identificar al fallecido y dar con el paradero del prófugo.