Ituzaingó: desmantelaron un búnker de cocaína que también funcionaba como delivery

Una investigación originada por el hartazgo vecinal permitió desmantelar un activo punto de venta de drogas en el Barrio Nuevo de Villa Udaondo, en el partido de Ituzaingó. Tras un allanamiento, la Policía detuvo a dos hombres mayores de edad que comercializaban cocaína bajo una doble modalidad: narcomenudeo desde su propia vivienda y entregas a domicilio mediante el sistema de "delivery".

El búnker y el reclamo del barrio

El foco del conflicto estaba ubicado en una vivienda de la calle Zapala, entre Castro y Santos Vega. Según consta en la investigación, el lugar generaba un malestar constante entre los vecinos debido a los disturbios y al desfile permanente de gente en motos y vehículos en busca de estupefacientes. La actividad ilícita se intensificaba drásticamente durante la noche, generando malestar sobre la tranquilidad de la zona.



A raíz de estas reiteradas denuncias, la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón (Base Ituzaingó), en conjunto con la Secretaría de Seguridad local, inició un seguimiento que incluyó tareas de campo, fotografías y filmaciones de las ventas.

Allanamiento y evidencias

Con las pruebas documentadas y la identificación de los responsables, la fiscal Marisa Monti, titular de la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico, solicitó la orden de allanamiento, avalada por el Juzgado de Garantías N° 6 a cargo del Dr. Roberto Carletti. El operativo contó con el apoyo de la Comisaría de Las Cabañas y el Comando de Patrullas.



En el interior del domicilio se concretó la aprehensión de los dos sospechosos y se dispuso el secuestro de los elementos que prueban la cadena de comercialización. Sobre la mesa de evidencias, los efectivos incautaron más de 60 dosis de cocaína, minuciosamente fraccionadas y preparadas para la venta en pequeños envoltorios plásticos de color negro.



Junto a la droga, se secuestraron elementos de fraccionamiento, una balanza de precisión digital, teléfonos celulares y dinero en efectivo producto de la recaudación diaria, compuesto íntegramente por billetes de 1000 y 2000 pesos.

El "delivery" motorizado

Uno de los puntos clave del operativo fue la incautación del vehículo utilizado por los detenidos para expandir su radio de venta sin levantar sospechas en las inmediaciones de la casa. Los efectivos secuestraron un automóvil Peugeot 208 GT de color blanco. Si bien el rodado no posee pedido de secuestro activo, la Justicia investiga ahora su procedencia y titularidad. Ambos detenidos y los elementos incautados ya se encuentran a disposición judicial.