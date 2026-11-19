Hurlingham se prepara para una nueva jornada de "Antes de que llegue la noche", el ciclo musical que reúne a bandas y artistas locales para celebrar la cultura del rock en el distrito. La cita será el viernes 27 de noviembre, a partir de las 19:00hs, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Gdor. Vergara 2396).



La cita estará dedicada a la música en vivo y al encuentro entre vecinos. Además de los shows, el evento contará con una feria de emprendedores y un espacio gastronómico con distintas propuestas para disfrutar de una experiencia cultural que combina música, producción local y entretenimiento. De esta forma, la noche no se agota en lo que ocurra sobre el escenario, sino que se extiende a los puestos y al espacio de comidas.





"Antes de que llegue la noche" se ha consolidado como una de las propuestas culturales más convocantes del Municipio de Hurlingham. Está impulsado por la Subsecretaría de Cultura local, con el objetivo de brindar un escenario profesional y gratuito a las bandas y artistas emergentes del distrito. Este mismo funciona como punto de encuentro intergeneracional que mantiene viva la histórica mística rockera de la zona oeste.



A lo largo de sus distintas ediciones, el escenario del ciclo recibió una variada grilla de agrupaciones independientes y proyectos locales. Entre ellos pasaron Noctámbulo, Cámara Séptica, Patagones. Bálsamo, Guiso Trio y Volvamos a la Mansión. Ese recorrido refleja la diversidad sonora que caracteriza a la escena artística del partido.



El ingreso al ciclo es gratuito, pero las entradas deben sacarse a través del portal oficial de eventos del Municipio de Hurlingham, tanto para esta edición como para el resto de las que se realizarán. De esta manera se busca garantizar la comodidad y el aforo del público, por lo que conviene gestionarlas con anticipación.