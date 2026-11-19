Este viernes 20 de noviembre a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo una jornada de salud y prevención de la diabetes, en las instalaciones del Club Atlético El Palomar, ubicado en Av. Ing. Guillermo Marconi 496.





La iniciativa es impulsada por el Municipio de Morón y estará a cargo del equipo de salud del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Dr. Springolo de El Palomar, un espacio que cuenta con servicio especializado de diabetología y nutrición.





La jornada de este fin de semana tiene como objetivo promover hábitos saludables y acercar herramientas de cuidado a los vecinos y las vecinas del distrito, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.





Dicha efeméride se conmemora todos los 14 de noviembre desde 1991, cuando fue instaurada de manera conjunta por la Federación Internacional de la Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como respuesta al alarmante aumento de los casos en todo el planeta.





A partir del año 2006, la fecha pasó a ser un día oficial de las Naciones Unidas, eligiendo el 14 de noviembre en homenaje al nacimiento del científico canadiense Sir Frederick Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina en 1921, un hallazgo histórico que permitió transformar una enfermedad hasta entonces mortal en una condición controlable.





La importancia de la prevención y el cuidado diario

Aunque no todos los tipos de diabetes pueden ser prevenidos, los y las profesionales de la salud insisten en la importancia del cuidado diario de la salud física y la alimentación.





En el caso de la diabetes tipo 1, esta enfermedad es una condición autoinmune en la que el páncreas deja de producir insulina y que, en la actualidad, no es posible prevenir, por lo que es esencial reforzar el acceso al tratamiento y el diagnóstico temprano.





Sin embargo, la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir o retrasar en gran medida con cambios en los hábitos y el estilo de vida, tales como mantener un peso saludable, sumar el movimiento diario a al rutina, priorizar los alimentos reales y evitar el tabaco.





Para más información sobre el cuidado y la prevención de la diabetes, es posible participar de la jornada de salud que se realizará este viernes 20 de noviembre a las 10 de la mañana en el Club Atlético El Palomar (Av. Ing. Guillermo Marconi 496)