La República Argentina ha consumado un giro radical en su histórica tradición diplomática. En una decisión que prioriza el alineamiento ideológico automático por sobre los consensos multilaterales, el Gobierno nacional se abstuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de apoyar una resolución clave destinada a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.



La medida, ejecutada por la Cancillería bajo directivas expresas del presidente Javier Milei, posiciona al país en un bloque minoritario de extrema rigidez, distanciándolo de sus socios comerciales, de la región y de las democracias occidentales. Este posicionamiento no solo rompe con décadas de liderazgo argentino en materia de derechos humanos, sino que expone una contradicción fundamental entre la política exterior libertaria y la alarmante realidad de la violencia de género en el territorio nacional.

El abrumador consenso global

Para dimensionar la magnitud del aislamiento diplomático argentino, resulta imprescindible analizar el comportamiento del resto de la comunidad internacional. La resolución, impulsada para fortalecer los marcos legales y de protección hacia mujeres y niñas, no fue un documento divisivo ni objeto de polarización para el resto del planeta.



La postura mayoritaria fue contundente: el mundo votó a favor. Las cifras oficiales emitidas por la Secretaría de la Asamblea General de la ONU no dejan margen para interpretaciones ambiguas respecto al respaldo global de la iniciativa.

Posición diplomática Cantidad de Estados Representación geopolítica (Fuente: ONU) A favor 175 Unión Europea en pleno, América Latina (incluyendo Brasil, Chile, Uruguay y Colombia), potencias asiáticas y democracias occidentales. Abstenciones 6 Argentina, Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Camerún y Burkina Faso. En contra 1 Somalia.

El bloque de los 175 países que respaldaron el texto argumentó que los compromisos internacionales son indispensables frente a una crisis global donde la violencia digital, los abusos intrafamiliares y la trata de personas cruzan fronteras. La posición mayoritaria de la comunidad internacional reafirmó que los tratados de la ONU no vulneran la soberanía de los Estados, sino que establecen un piso mínimo de derechos que las naciones civilizadas deben garantizar. Argentina decidió, de forma deliberada, restarse de ese piso mínimo.

La resolución por dentro: ¿qué rechazó apoyar el país?

El documento que la Argentina se negó a acompañar no proponía sanciones económicas ni intervenciones extranjeras. Se trataba de una resolución integral basada en los informes de la Relatoría Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Entre sus puntos neurálgicos, el texto exhortaba a los Estados miembros a:



Tipificar delitos: Asegurar que la legislación nacional penalice todas las formas de violencia de género, incluyendo las modalidades digitales y el acoso cibernético.



Proteger a las víctimas: Establecer refugios, líneas de asistencia y protocolos de respuesta rápida con financiamiento estatal.



Recopilar datos: Mejorar las estadísticas oficiales para visibilizar la magnitud de los femicidios y la violencia doméstica.



Educar en prevención: Fomentar campañas públicas para desarmar los estereotipos que perpetúan la desigualdad y el abuso.



Al abstenerse, la delegación argentina envió un mensaje político claro a los foros internacionales: la protección de las mujeres y niñas ha dejado de ser una prioridad innegociable para la diplomacia nacional.

Alineamiento automático y la justificación oficial

La abstención argentina no se explica por un análisis técnico independiente, sino por un acoplamiento directo a la postura de los Estados Unidos. La diplomacia norteamericana, preparando el terreno para la transición hacia la administración de Donald Trump, esgrimió objeciones formales sobre el lenguaje del documento, argumentando que ciertas terminologías internacionales podrían entrar en conflicto con la soberanía legislativa nacional.



El Gobierno argentino hizo propia esta argumentación. La instrucción desde la Casa Rosada y el Palacio San Martín fue clara: votar en sintonía con Washington y con el Estado de Israel. Bajo la nueva doctrina de política exterior, la Cancillería rechaza todo documento que, a su criterio, exprese los valores de lo que denominan la "Agenda 2030", interpretando los consensos en derechos humanos como imposiciones de un globalismo inaceptable.



Sin embargo, en el ámbito de las relaciones internacionales, la soberanía rara vez se defiende desde el aislamiento. Al plegarse a un grupo de apenas seis naciones (compartiendo lista con regímenes autoritarios como Rusia y Bielorrusia), la Argentina debilita su capacidad de negociación en otros tableros geopolíticos, como los reclamos comerciales o la propia disputa territorial por las Islas Malvinas, donde el país históricamente ha necesitado el voto de esa misma mayoría global de 175 naciones que hoy decide ignorar.

El contraste ineludible con la realidad nacional

La crítica más severa a la posición de la Cancillería no proviene únicamente de la diplomacia, sino de los fríos datos de la realidad interna. Mientras el Estado argentino le da la espalda a las directrices de la ONU, las estadísticas locales muestran una crisis de seguridad ciudadana que afecta de manera directa a la población femenina.



Según el último informe oficial publicado por el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), los datos reflejan una emergencia que no cede:



En 2023, se registraron 250 víctimas directas de femicidio en la Argentina.



Esto se traduce, estadísticamente, en que una mujer es asesinada por motivos de género cada 35 horas en el país.



El 75% de las víctimas fueron asesinadas en contextos de violencia doméstica, evidenciando la necesidad imperiosa de políticas preventivas.



El contraste es, desde el rigor periodístico, alarmante: el país ostenta cifras de violencia de género que exigen mayor intervención y cooperación internacional, pero su diplomacia actúa en sentido diametralmente opuesto, rechazando los esfuerzos globales para combatir el mismo flagelo que se cobra cientos de vidas de ciudadanas argentinas cada año.