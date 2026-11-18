Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal dedicada a asaltar vehículos de empresas de correo privado en el partido de Tres de Febrero. Tras una extensa investigación y cinco allanamientos, fueron detenidos los cinco integrantes de la banda, quienes robaban encomiendas y tarjetas de crédito para luego convertirlas en dinero en efectivo.

El origen de la investigación y la pista de Fuerte Apache

La causa, tramitada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, se inició en junio del año pasado a raíz de un violento asalto en Villa Bosch.



En aquella oportunidad, dos sujetos armados interceptaron a un repartidor que circulaba en camioneta por la calle Golondrinas, le sustrajeron paquetes y plásticos bancarios, y huyeron en un automóvil.



A través del análisis de las cámaras de seguridad, la PFA logró identificar el vehículo utilizado en la fuga y localizar a su titular en febrero de este año, en un departamento del barrio Ejército de los Andes. En ese primer allanamiento, el sospechoso fue detenido y se le secuestró un arma de fuego con la numeración suprimida y varios teléfonos celulares.

Roles definidos y allanamientos simultáneos

El peritaje de los dispositivos incautados fue clave para comprender la estructura completa de la banda. Mediante el cruce de llamadas y mensajes, los investigadores identificaron a los cómplices y sus roles: dos ladrones encargados de los atracos, un proveedor de logística, armas y municiones del mercado negro, y un comerciante que recibía las tarjetas robadas y utilizaba el POSNET de su local para transformar el botín en efectivo.



Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cuatro allanamientos simultáneos en domicilios ubicados sobre las calles Comesaña, Falucho, Padre Elizalde y Labardén, en Tres de Febrero. Durante los procedimientos se concretó la detención de los implicados restantes y el secuestro de dos terminales de pago, una computadora, seis celulares y documentación clave.



Los cinco acusados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron imputados por el delito de robo con utilización de armas.