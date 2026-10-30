Feroz persecución desde Ituzaingó a Ciudadela: dos detenidos, autos recuperados y armas secuestradas

Un violento asalto en Ituzaingó desencadenó una intensa persecución policial que atravesó tres distritos y finalizó en Ciudadela, dejando dos delincuentes detenidos, dos autos recuperados y un arma secuestrada.



El hecho comenzó en Monroe y Pueyrredón, cuando sujetos armados le robaron un Toyota Yaris blanco a una mujer de 33 años y escaparon escoltados por un Peugeot 2008 bordó.



Tras el llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Morón y de la Comisaría 5ta de Villa Sarmiento implementaron un operativo cerrojo y divisaron al vehículo de apoyo en Rico y Colectora.



Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron una rápida fuga hacia Tres de Febrero que culminó abruptamente en Colectora y Falucho (Ciudadela), donde el Peugeot perdió el control y colisionó. Los delincuentes intentaron huir a pie, pero fueron reducidos a los pocos metros.



Durante el operativo, se les incautó una pistola Luger calibre 9 milímetros con cinco municiones. Además, se constató que el Peugeot tenía pedido de secuestro por robo en La Matanza y escondía en su interior una bala calibre .40 y guantes. Por su parte, el Toyota Yaris sustraído en Ituzaingó fue hallado horas más tarde en Fuerte Apache.



La UFI N° 1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Tavolaro, caratuló el caso como robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, tenencia ilegal de arma y encubrimiento agravado.