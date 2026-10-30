Noviembre Azul en Ituzaingó: realizan análisis gratuitos de PSA para detectar precozmente el cáncer de próstata

En el marco del mes de concientización y lucha contra el cáncer de próstata, el Gobierno Municipal de Ituzaingó puso en marcha la campaña Mes Azul. Durante todo el mes de noviembre, los vecinos de la comuna mayores de 40 años podrán realizarse el análisis de Antígeno Prostático Específico (PSA) de forma totalmente gratuita y sin la necesidad de presentar una orden médica ni receta previa. Los exámenes se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Municipal, ubicado en la calle Pringles 2810.



A través de esta iniciativa sanitaria, la Municipalidad de Ituzaingó promueve el cuidado de la salud en la población masculina, facilitando el acceso a controles fundamentales para la prevención y la detección precoz de la patología. El análisis de PSA consiste en un examen de sangre que mide la proteína producida por la próstata y resulta clave para detectar anomalías en fases iniciales, lo que favorece un tratamiento oportuno y eficaz.

La importancia de los controles y la detección temprana

Desde el punto de vista médico, los especialistas recalcan constantemente la trascendencia de realizarse chequeos periódicos. El cáncer de próstata puede desarrollarse de manera asintomática durante sus primeras etapas, por lo que es indispensable efectuar controles rutinarios a partir de los 40 años, incluso cuando no existan señales de alerta o molestias evidentes en el paciente.

Según destacaron los profesionales, la detección temprana de la enfermedad eleva hasta en un 90% las posibilidades de cura. Por este motivo, la campaña local busca sensibilizar a la comunidad del distrito sobre la urgencia de no postergar los estudios de rutina y concientizar sobre el impacto positivo del diagnóstico precoz.

Cómo tramitar los turnos y requisitos

Los estudios gratuitos se desarrollarán formalmente entre el 2 y el 30 de noviembre. Todos aquellos vecinos de 40 años o más que deseen acceder al examen de PSA en el Centro de Diagnóstico Municipal deberán solicitar un turno previo de forma virtual.



Para iniciar el trámite de asignación de fecha, los interesados deberán enviar un correo electrónico a la casilla mesazulpsa@gmail.com, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13. En el mensaje será obligatorio adjuntar una fotografía clara del DNI (tanto del frente como del dorso) e indicar un número de teléfono de contacto para que el equipo administrativo coordine la atención correspondiente.