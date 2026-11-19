El Municipio de Moreno anunció la realización del XVII Festival y Congreso Latinoamericano de Arte Hacia la Desmanicomialización, organizado junto a la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Las actividades se desarrollarán el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 11:00 a 22:00 horas, en distintos puntos de Moreno. La propuesta busca fortalecer la salud mental comunitaria y los derechos, a 16 años de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.



El encuentro gratuito reunirá obras de teatro, música, cine, muestras plásticas, talleres y charlas en la Plaza Mariano Moreno, el Teatro Marechal, la sede de la UNA, el Galpón de Juventudes, la Casa de las Culturas, Cáritas y el Museo de Bellas Artes "Manuel Belgrano".

Cronograma del viernes 20 de noviembre

La jornada inicial comenzará a las 12 hs con radio abierta en la Plaza Mariano Moreno (Radio Retumba, Radio Sedronar Morón y Radio Luz del Alma) e intervención de body painting a las 13 hs. En la UNA abrirá la Muestra Permanente Plástica, mientras que el Teatro Marechal alojará la apertura oficial a las 14 hs. Allí se presentarán "El enfermo imaginario" por el Elenco Buongiorno (15:30 hs), música de Sedronar Morón (16:30 hs), danza del Hospital Posadas (17 hs), la obra "El hombre que vendía espejos" del Elenco Espejos Cruzados (19 hs) y el film de El Furgón de Entre Ríos (20 hs). En el Galpón de Juventudes expondrán la Red Federal Psicodisidente (17:30 hs), Ana Santi de Uruguay (18 hs) y Pablo Melicchio (19 hs).

Actividades del sábado 21 de noviembre

El sábado empezará a las 11:30 hs con la charla de Pablo Catalán en la UNA y un taller del Grupo Artistas del Oeste en Cáritas. Habrá radio abierta con Radio Lunática (12 hs) y títeres del C.C. Dardo Rocha (12:30 hs) en la plaza. A las 13 hs disertarán Joaquín Riviere, Carlos Moretti y Fernando Stivala en la UNA, junto a un mural en la Casa de las Culturas y la muestra en el Museo de Bellas Artes "Manuel Belgrano".



Por la tarde, el Teatro Marechal recibirá al Elenco Tornillos Flojos de Salta (14 hs) y a Entrelazarte (16 hs). La UNA alojará talleres de la Universidad de Ezeiza, a Espejos Cruzados y la Red Latinoamericana, mientras que a las 18:15 hs se realizará la Marcha de la desmanicomialización en la Plaza Mariano Moreno.

Cierre del domingo 22 de noviembre

El domingo habrá radio en vivo, danza de Estela Malagalli, e intervenciones de Desmanicomialización FAB y Elenco Ynestable en la UNA. El Teatro Marechal exhibirá el documental "Arte, locura y manicomios" (12 hs), a Reparando Alas (14 hs), una charla de Marcelo Valko (15 hs), el Grupo de Mimo Adentro y Afuera (18:30 hs) y a Alfredo Grande (19 hs). El cierre en la plaza abarcará un taller de charango de Hurlingham, teatro en Cáritas y los recitales de Locatti Band y La Banda del Borda (19:30 hs).