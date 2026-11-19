El próximo domingo 29 de noviembre se realizará una nueva edición de la tradicional Peregrinación a Luján en Bicicleta, que reunirá a miles de ciclistas del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. La travesía contará con diversos puntos de salida e integración en la Zona Oeste, permitiendo a los vecinos sumarse a las columnas que se dirigirán hacia la Basílica de Luján, donde prevén arribar alrededor de las 12.30.

Recorrido y puntos de encuentro en la Zona Oeste

Para la comitiva del oeste se establecieron varios puntos de partida. En Hurlingham, los ciclistas saldrán a las 6.30 desde la avenida Gobernador Vergara al 3700. Desde allí, el grupo avanzará para pasar a las 6.55 por el Plaza Oeste Shopping y llegar a las 7.15 a la estación de Morón, donde se sumará a la caravana principal.



Asimismo, los participantes de La Matanza podrán acoplarse a las 6.45 en la Iglesia Sagrado Corazón de San Justo, lugar por donde transitará la columna venidera de Zona Sur. El recorrido continuará por los municipios de Merlo, Moreno y General Rodríguez, con una parada intermedia de descanso en La Reja antes del tramo final.

Convocatorias en Zona Sur y Pilar

Otra gran columna partirá a las 5.00 frente a la Catedral de Lomas de Zamora en Plaza Grigera, recorriendo Camino Negro y Camino de Cintura, con una parada en el Cruce de Lomas a las 5.20. De allí prevén entre 3.000 y 4.000 ciclistas. También habrá una salida a las 4.30 desde la municipalidad de Lanús.



En Pilar, la agrupación Rodando Juntos saldrá a las 8.00 desde la Plaza 12 de Octubre, frente al municipio. Harán un trayecto de menos de 30 kilómetros asfaltados por Rivadavia, Venancio Castro, Ruta 34, Ruta 6 y la vieja Ruta 7.

Recomendaciones y organización del regreso

La actividad es gratuita y no competitiva. Se avanzará a ritmo tranquilo con pausas de hidratación. Los organizadores piden revisar la bicicleta (frenos, transmisión y neumáticos) y llevar casco, agua, comida, cámara de repuesto y herramientas. Dado que la caravana principal no ofrece regreso coordinado, los ciclistas deberán organizar su vuelta, pudiendo usar el tren desde las estaciones de Luján, Moreno o Cabred.

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