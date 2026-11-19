El Centro Aeromodelista del Oeste confirmó la nueva fecha para la realización de "Cado Jet", el esperado evento gratuito de aeromodelismo que debió reprogramarse por cuestiones burocráticas a raíz de la visita del Papa León XIV a Argentina. El encuentro se llevará a cabo el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre a partir de las 10:30 horas en sus instalaciones ubicadas a los pies del Dique Roggero, en la localidad de La Reja, en el partido de Moreno.



La jornada aerodeportiva reunirá a pilotos experimentados y delegaciones de clubes de aeromodelismo provenientes de distintos puntos del país, así como también de diversos distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires, ofreciendo una muestra de gran atractivo visual para los vecinos de la región.

Exhibición de jets radiocontrolados y combate histórico

Entre las atracciones principales, uno de los momentos más esperados tendrá lugar durante el domingo, momento en que varios aviones realizarán un espectáculo especial enfocado en recrear un combate aéreo ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La presentación estará a cargo del equipo Los Pájaros de Guerra, cuyos integrantes escenificarán el conflicto bélico con reproducciones a escala y un despliegue que incluirá simulación de explosiones, bombas y efectos sonoros.

Vuelos de aeronaves reales, parapentes y espacio de recreación

La propuesta no se limitará a los modelos a escala radiocontrolados. Según explicaron desde la organización, la jornada incluirá pasadas de aviones reales y exhibiciones de parapentes, aprovechando que algunos de los miembros de la institución poseen aeronaves y se suman activamente a las actividades del encuentro sobre el predio.



Para comodidad de los asistentes, el predio contará con amplios espacios verdes pensados para que el público pueda ubicarse con comodidad a contemplar el show. Asimismo, el recinto dispondrá de un servicio de buffet con comidas y bebidas durante ambas jornadas, brindando una alternativa recreativa al aire libre para disfrutar el fin de semana en Moreno