El Municipio de Ituzaingó, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, abrió la inscripción para cinco cursos gratuitos en su Plataforma de Formación a Distancia del Municipio de Ituzaingó. Las propuestas se dictan de manera 100% virtual, otorgan certificado oficial y están orientadas a fortalecer las habilidades de quienes buscan empleo, quieren sumar herramientas a su trabajo actual o impulsan emprendimientos.

Cursos que inician el 24 de noviembre

Las primeras cuatro capacitaciones comenzarán las clases el próximo 24 de noviembre y presentan distintas duraciones:



Planilla de cálculo: se extiende durante dos meses y está enfocado en el uso de Excel desde el manejo de funciones básicas hasta herramientas avanzadas para realizar cálculos con precisión.



Marketing personal: con dos meses de duración, complementa los niveles I y II de Marketing Digital. Apunta a emprendedores que buscan incorporar recursos para mejorar sus estrategias de venta tanto en canales virtuales como presenciales.



Metodologías Ágiles: con una duración de un mes, brinda herramientas conceptuales y prácticas para la gestión de proyectos, la organización del trabajo en equipo y la adaptación ante imprevistos.



Un currículum exitoso: propuesta intensiva de una semana que recorre diversos modelos y estructuras de CV para aprender a presentar con claridad la trayectoria laboral y las habilidades.

Herramientas y conceptos del enfoque ágil

La inclusión del taller sobre Metodologías Ágiles responde a un esquema de trabajo formalizado en 2001 a través del Manifiesto Agile. A diferencia del método tradicional o en cascada (Waterfall) —donde la planificación se realiza al inicio y la entrega final llega al concluir todo el proceso—, el enfoque ágil divide el trabajo en entregas pequeñas y frecuentes para responder al cambio con flexibilidad.



El marco conceptual promueve valorar las interacciones por encima de los procesos, priorizar el producto funcionando sobre la documentación extensa, fomentar la colaboración con el cliente y dar respuesta ante el cambio antes que seguir un plan rígido. Entre sus metodologías más extendidas figuran Scrum (organización en sprints con roles de Product Owner, Scrum Master y Developers, con reuniones diarias de 15 minutos), Kanban (tablero visual para detectar cuellos de botella) y Lean (foco en generar valor y eliminar desperdicios de recursos).

Comunicación laboral y formas de inscripción

Por otra parte, el 30 de noviembre comenzará el curso Habilidades de comunicación interpersonal para entrevista laboral, una propuesta de una semana enfocada en brindar herramientas para expresarse con claridad y exponer aptitudes en instancias de selección de personal.



Quienes deseen inscribirse en algún curso, deben registrarse en la Plataforma de Formación a Distancia, ingresando en el siguiente enlace: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/



Más información: personalmente en la Secretaría de Desarrollo Productivo (Fragio 183), enviando un correo electrónico a formacionadistanciaituzaingo@gmail.com o llamando al 2120-1965, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.