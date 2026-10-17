Hurlingham celebra los 40 años de "Oktubre" con un show sinfónico

El próximo sábado 24 de octubre, el Municipio de Hurlingham -a través de su Subsecretaría de Cultura- llevará adelante el evento denominado "Oktubre Sinfónico". La propuesta se desarrollará en el CC Leopoldo Marechal (Av. Gdor. Vergara 2396) y combinará música en vivo, una charla con uno de los responsables de la identidad visual de la banda y distintas exposiciones artísticas.



Publicado el 4 de octubre de 1986, Oktubre marcó un momento fundamental en la historia del rock argentino. Con una sonoridad oscura, influencias del post-funk y la new wave, y una propuesta conceptual atravesada por las tensiones políticas y sociales de su época, el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota consolidó una identidad musical propia. Las guitarras de Skay Beilinson, la base rítmica de "Semilla" Bucciarelli y el Piojo Ábalos, y las letras del Indio Solari construyeron una obra que trascendió su tiempo.





La identidad de Oktubre también quedó ligada a su histórica portada, diseñada por el artista Ricardo Cohen, conocido como Rocambole. La imagen, con sus siluetas de personas rompiendo cadenas sobre un fondo rojo y negro, se convirtió en una de las representaciones visuales más reconocibles de la cultura argentina. Su estética acompañó el carácter político y simbólico del álbum, y contribuyó a construir la mística que rodea a la obra hasta la actualidad. En ese marco, el encuentro en Hurlingham también buscará recuperar el universo artístico que acompaño el nacimiento del disco.



La programación tendrá dos momentos centrales. A partir de las 17:30hs, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Municipio de Hurlingham se presentará junto a la banda Finisterre para ofrecer un concierto homenaje que llevará las canciones de Los Redondos a una propuesta musical sinfónica. Más tarde, desde las 19:00hs, será el turno de una charla y exposición a cargo de Ricardo Cohen (Rocambole), quien compartirá su mirada sobre el proceso creativo y la dimensión visual de una obra que dejó una marca profunda en varias generaciones.



Además de las actividades principales, el Centro Cultural Leopoldo Marechal contará con una feria y distintas exposiciones visuales para quienes se acerquen a participar del encuentro. Entre los artistas que formarán parte de la propuesta se encuentran Germán Díaz, Diego Lucero, Norberto López, Judith Chaile y Romina Lacuesta. La iniciativa ampliará la celebración más allá del escenario y permitirá que el público recorra diferentes expresiones artísticas durante la jornada.



Quienes quieran asistir podrán hacerlo de manera gratuita, aunque deberán completar previamente el formulario de inscripción oficial. Según informó el Municipio de Hurlingham, el registro es necesario para organizar el ingreso de acuerdo a la capacidad disponible en el espacio cultural. El formulario se encuentra en el sitio web oficial del gobierno local, dentro de la sección de actividades culturales.