Falleció Cecilia Quesada, la madre del intendente Pablo Descalzo

El pasado domingo y luego de una convalecencia, falleció Cecilia Quesada, madre del actual intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo. La noticia, que sacudió la agenda política local, fue dada a conocer hoy a partir de un posteo del intendente en la red Instagram

Quien era Cecilia Quesada

La figura de Cecilia Quesada no resultaba ajena para los observadores minuciosos de la política en Ituzaingó. Aunque no ocupaba cargos de índole ejecutiva o legislativa, su presencia funcionaba como un pilar de contención innegable para la estructura de liderazgo local.



Este rol quedó evidenciado de manera pública y notoria durante el año electoral reciente. En el marco de la campaña política de 2023, momento en el cual Pablo Descalzo se presentó como candidato a la intendencia, Quesada ocupó un lugar preponderante. Durante el acto oficial de presentación de la lista, llevado a cabo en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó (GEI), la madre del entonces candidato estuvo sentada en la primera fila del auditorio.



En aquella jornada de alto voltaje político, Pablo Descalzo detuvo su discurso proselitista para realizar un reconocimiento directo hacia ella. “Todos tenemos un puntal cuando aparecen las tristezas y el dolor que nos agobia. Quiero agradecer a esa mujer que siempre está presente en mi vida y ustedes no conocen. Yo tengo mamá. Te amo Cecilia”, manifestó el dirigente desde el escenario, provocando las lágrimas de la mujer y los aplausos de la militancia presente.