La “Zona de Capitanes” llegará al futbol de ascenso

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que la "zona exclusiva para capitanes", que se aplicó la fecha pasada en la Liga Profesional, también se utilizará a partir de este fin de semana para el resto de las divisionales del Ascenso y el fútbol femenino.



En la tarde del jueves se llevaron a cabo dos reuniones en la Dirección Nacional de Arbitraje, situada en el Predio Lionel Andrés Messi.



En este evento participaron capitanes y cuerpo técnico de todas las categorías, tanto de la Primera Nacional como de la Primera División del Fútbol Femenino. Además estuvieron presentes el presidente de la categoría, Marcelo Achile y el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy.

“Esto es algo que viene estudiando y analizando la FIFA, no es un problema únicamente del fútbol argentino. Se busca preservar a todos los actores de nuestro deporte. FIFA ya lo ha implementado en el último Juego Olímpico y en el Mundial Sub 20 Femenino.



Esta directriz les da la potestad a los capitanes de ser los interlocutores entre sus compañeros y el árbitro”, manifestó Beligoy.



Más tarde fue el turno de los clubes de la Primera División Femenina. Allí estuvo presente Sabrina Lois, instructora de árbitras, quien dio inicio a la charla: “Quiero agradecerles también por venir hasta acá. La capitana va a comenzar a tener características que le permitan ser un nexo entre su equipo y la jueza”.



Acto seguido, en ambos casos, el ex árbitro internacional e instructor de la DNA, Ángel Sánchez, explicó los detalles de la directriz, que será implementada a partir de la fecha 33 de la Primera Nacional, 15 de la Primera B, 14 de la Primera C y 8 de la Primera División Femenina.

La “Zona exclusiva”, punto por punto



· Solo un jugador de cada equipo, normalmente el capitán, podrá aproximarse al árbitro y, cuando lo haga, deberá interactuar con él de manera respetuosa.

· El árbitro podrá indicar o exhortar a los jugadores (con palabras o gestos) que no se le acerquen.

· Los capitanes de los equipos tendrán la responsabilidad de colaborar para que sus compañeros no se aproximen al árbitro.

· Se amonestará con tarjeta amarilla a los jugadores que se acerquen o rodeen al árbitro cuando no tengan permitido hacerlo.

· Si lo considera oportuno, el árbitro retrasará la reanudación del partido con el objetivo de conceder tiempo a los capitanes para que expliquen la decisión a sus compañeros, exigirles que se comporten correctamente, etc.

· El árbitro decidirá a su discreción si interactúa o permite a otro jugador que no sea el capitán aproximarse a él, por ejemplo si el jugador ha cometido una infracción, ha sufrido una falta o está lesionado.

· En el caso de que el arquero sea el capitán del equipo, antes del lanzamiento de la moneda al aire previo al saque inicial, se informará al árbitro de qué jugador es el designado para acercarse a él en su lugar.

· Solamente el arquero o el jugador designado, en ningún caso ambos, podrá aproximarse al árbitro.

· Si el jugador designado es sustituido o expulsado, se designará a otro jugador.