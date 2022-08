Ledesma, Moreno y Valdez en Gregorio de Laferrere: “Venimos a promocionar este plan económico desde la convicción del peronismo

Con una mística peronista, el Plan Económico que fue realizado desde el partido Principios y Valores, se presentó en el segundo cordón de La Matanza: en Gregorio de Laferrere. Julio Rubén Ledesma, presidente de Co.Pe.Bo junto al Lic. Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio y el sindicalista de SOIVA, Horacio Valdez, ante un importante auditorio, explicaron los puntos principales de las 50 medidas que plantea una solución integral a los problemas económicos argentino”.

“Cuando vean el Plan Económico Peronista van a tomar nota de que surge de la entraña misma del movimiento obrero, contempla al movimiento obrero participa en la creación desde la lógica del movimiento obrero, abarca toda las ramas del mundo del trabajo y contiene a todas las clases sociales de nuestro país”, dijo Ledesma a la prensa.

“Con un sinfín de compañeros, acompañamos esta propuesta ya que va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras”, indicó

“Guillermo (Moreno) no propone este plan económico para que nos voten a nosotros. Él dijo: nosotros tenemos este plan económico para el gobierno que lo quiera llevar a cabo, porque tenemos las herramientas para salir adelante”, explicó el dirigente sindical de comercio.

A la vez manifestó que “tampoco vinimos a decir que somos candidatos. Vinimos a promocionar este plan económico desde la convicción, desde los principios y desde el peronismo”.

En tanto, Guillermo Moreno, dejó en claro cuál es el sentido de la propuesta al manifestar que “nosotros hacemos una economía para el hombre y la mujer argentina para el pueblo argentino y desde una doctrina, la peronista, no somos socialistas, no somos liberales, no somos marxistas. Y señalamos que lo que hacemos, lo hacemos desde una construcción peronista”,

En ese sentido explicó que “no somos Melconian, quien dijo que iba a redactar el próximo plan económico del próximo gobierno. Cualquiera sea el gobierno en el 2023 este va a ser el programa económico. Nosotros dijimos vamos a hacer un plan económico peronista para un gobierno peronista no para el gobierno de Cambiemos”

En otro punto se refirió al retorno del canto de la marcha peronista que se dio en estos días. “De repente empezamos a ver en algunos espacios un peronismo que se moviliza hasta ahora solamente nosotros, Ledesma, Horacio (Valdez), yo, y algunos más, iban a nuestros actos y se cantaba la marcha, y había fervor y había ganas”, dijo

Y prosiguió: “Ahora esto de cantar la marcha empieza a popularizarse nuevamente en la dirigencia. Ya no hablamos más de unidos y organizados y de Unidad Ciudadana, nos hicimos todos peronistas, es extraordinario y si nos hicimos todos peronistas venimos acá a La Matanza, a Laferrere a decirles acá está el Plan Económico Peronista.

El dirigente del sindicato del Vidrio, Horacio Valdez se refirió a la situación actual con el tema inflacionario que afecta a la clase trabajadora.

“A todo lo que tenemos se le puede agregar valor. Menos reforma laboral y más trabajo. Si a vos te aumentan un 300 por ciento la luz, te aumentan un 500 por ciento el gas, el dólar se te va a las nubes, no se puede ser competitivo. Tenemos que ordenar los patitos, queremos un país en el que haya inversión, con empresas, porque si hay empresas hay trabajadores si hay trabajadores, hay salarios y si hay salario hay consumo y si hay consumo empieza otra vez la ronda”, sostuvo.

Por eso instó a difundir en “a cada lugar del conurbano este plan económico” ya sea a través del papel, digitalmente en PDF o con el QR donde se puede encontrar y leerlo, porque esta “esta propuesta que no está realizada solo por economistas, sino por muchos sectores profesionales, dirigentes sindicales y de gente que entiende de la materia viene plantear una alternativa nueva”.

La concejal de Lomas de Zamora, Marita Velazquez, y de La Matanza del Frente de Todos, Ana Melho y Ana Bordón, estuvieron presentes.