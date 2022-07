Limpieza Colectiva: camino a la recuperación de espacios naturales contaminados

El Río Reconquista, que atraviesa 18 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es el segundo curso de agua más contaminado de la Argentina, detrás de la cuenca Matanza-Riachuelo. Frente a esta situación, la organización Limpieza Colectiva, surgida en el partido bonaerense de San Miguel por iniciativa de dos amigos, busca accionar para recuperar el espacio natural.

En junio, Limpieza Colectiva cumplió un año y está en plena expansión, por lo que sus fundadores lanzaron una búsqueda para personas que quieran sumarse a colaborar en la estructura organizativa. Para saber más al respecto, La Ciudad dialogó con los impulsores y parte fundamental del proyecto: Federico Helfrich y Ricardo Salina.

“Queríamos hacer una especie de cooperativa de reciclaje”, recordó Federico. Sin embargo, al ver que era un proyecto que requería cierta inversión decidieron empezar con algo que estuviera más a su alcance. Fue así como surgió la idea de hacer limpiezas en distintas partes de Buenos Aires.

El proyecto ambiental busca recuperar espacios naturales a través de la limpieza y la plantación de especies nativas. Crédito: Facebook Limpieza Colectiva.

Al respecto, detalló que “a Ricky se le ocurrió en un momento hacer limpiezas sobre el arroyo Los Berros”, en las localidades de Muñiz y Bella Vista, partido de San Miguel.

Este curso de agua nace en José C. Paz y desemboca en el Río Reconquista, en cuyos márgenes han realizado varias limpiezas. Así, se han movilizado a municipios como Tigre, Moreno, Vicente López, Pilar, e incluso Ituzaingó. En este último participaron de la jornada convocada por el Club de Observadores de Aves (COA) Bicho Feo .

Como su nombre lo indica, este proyecto ambiental busca recuperar espacios naturales contaminados a través de la limpieza y la descontaminación. En este marco, al comenzar a recorrer distintas partes de la cuenca, encontraron varios microbasurales y a la semana siguiente realizaron la primera limpieza.

Pero, a su vez, desde Limpieza Colectiva pretenden preservar las especies nativas de cada ecosistema. Así, si bien comenzaron con el saneamiento de los márgenes de distintos arroyos y de la ribera del Río Reconquista, luego incorporaron la siembra de plantas.

Revalorizar los cursos de agua

Con respecto al nacimiento de Limpieza Colectiva, ambos amigos coincidieron en que “fue lo más improvisado posible”. A continuación, Ricky relató: “Todo surgió de una semana a la otra. Una charla con amigos tomando mate ahí, ‘Che mirá, si mañana nos metemos al arroyo a limpiar’, y a la semana lo estábamos haciendo”.

A su vez, Fede agregó que decidieron comenzar a limpiar cursos de agua no sólo por la cercanía sino también porque “los arroyos están siempre vistos como algo que no está bueno. Un espacio que no tiene nada para darnos, cuando en realidad tiene un montón de cosas para darnos”.

“Son cursos de agua, tienen un montón de servicios ambientales, tienen un montón de vida, ecosistemas. No les damos la importancia que deberíamos darle quizás, y por eso mismo están como están”, reflexionó. En este sentido, explicó que quieren “cambiar esa percepción que tenemos como sociedad de los ríos y los arroyos”.

Un problema más que ambiental

Los integrantes de Limpieza Colectiva también se refirieron al impacto de la contaminación en la salud, sobre todo de quienes viven cerca de los cursos de agua. “Es una problemática que cruza todo, ya no solo queda en lo ambiental sino también en lo social, en lo económico”, comentó Ricky.

En este sentido, Fede explicó que a través de las limpiezas y las plantaciones quieren “empezar a encontrar soluciones a estos problemas. Ambientalmente con la regeneración por medio de limpieza y plantación; y muchas veces los problemas sociales a través del trabajo en conjunto con las cooperativas”.

“A través del reciclaje se pueden generar miles de puestos de trabajo y además estar reduciendo la contaminación”, remarcó el joven. Asimismo, detalló que es una forma de poner en valor “un montón de materiales que si no se reciclan terminan como basura”.

Es por eso que en cada una de sus actividades buscan sumar a cooperativas para poder separar los residuos y entregarlos a ellas para su posterior reciclado. De igual forma, el objetivo es generar conciencia en quienes viven cerca de los lugares que limpian, para que continúen con el trabajo ambiental.

Con su accionar, Fede y Ricky buscan generar conciencia en la población y promover la separación de residuos para, además de realizar limpiezas, contribuir con el reciclado. Crédito: Facebook Limpieza Colectiva.

Ampliando los horizontes

Si bien suelen trabajar junto a otras organizaciones y cuentan con personas que colaboran en las jornadas, Fede y Ricky lanzaron una convocatoria para sumar voluntarixs a la estructura organizativa de Limpieza Colectiva.

Las formas de colaborar son diversas. Sumarse a la organización; participar de las actividades; producir especies nativas para las plantaciones y ayudar en su traslado son sólo algunas.

También aceptan donaciones de herramientas, equipos de trabajo, tierra y/o compost; plantas y/o semillas de especies nativas de Buenos Aires. Incluso reciben portes económicos a través del alias de Mercado Pago limpieza.colectiva.

A su vez, Fede comentó que las jornadas, que duran entre dos y tres horas, a veces arrancan a la mañana y terminan a la tarde. Por ese motivo, les gustaría “contar por ejemplo con alguna vianda para darle a la gente que viene, como para que coman algo”.

“Cualquier tipo de recurso es más que bienvenido, toda mano nos resulta esencial en este momento”, agregó.

Cabe mencionar que, además de buscar voluntarixs para su organización, desde Limpieza Colectiva promueven la formación de grupos de acción en otros territorios.

En este sentido, invitaron a quienes tengan ganas de colaborar con el cuidado del ambiente, a contactarse a través de sus redes sociales . “A Instagram más que nada que es lo que más usamos. Que nos hablen ahí y vamos a buscar la forma de empezar a convocar gente de esa zona para activar, o ver qué podemos hacer”, comentó Fede.

“Creemos que para poder generar cambios reales necesitamos ser mucha gente. Y mientras sigamos siendo un par de gatos locos nomás, no vamos a llegar muy lejos ni poder hacer mucho más. Entonces queremos invitar a la gente a que se sume a activar con nosotros, o con quien sea”, remarcó; y concluyó: “Quien quiera participar, más que bienvenido”.

Foto de portada: Mariano Dalaison vía Instagram @limpieza_colectiva.