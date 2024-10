Convocan a una marcha por Ezequiel Altamira: reclamo de justicia y dolor familiar

Este sábado 2 de noviembre, a las 9 de la mañana, se realizará una manifestación para exigir justicia por Ezequiel Altamira, convocada por familiares y amigos del joven asesinado.



La marcha comenzará en la puerta del boliche Coolsite (Avenida Presidente Perón 7521) y continuará hacia la plaza Parque Hermoso, ubicada a 100 metros, para recordar el recorrido que hizo Ezequiel la noche del ataque.



La convocatoria se organizó a través de un canal de WhatsApp administrado por allegados a Ezequiel, que ya suma más de 1300 integrantes. En el mensaje invitan a quienes participen a llevar carteles en apoyo al pedido de justicia.

Los mensajes del padre y del abuelo de Ezequiel

Sebastián Altamira, publicó en Facebook un comunicado expresando su dolor por la partida de su hijo: "Nos arrebataron del corazón la vida de nuestro hijo. Pido mayor difusión para que los asesinos de mi hijo tengan la mayor de las condenas, el asesino mayor tiene que pagar por este dolor. Los menores si no pagan que lo hagan sus padres, por crear asesinos."



Sebastián retomó la posición de Paola, madre de Ezequiel, que responsabilizó a los adultos por los actos de sus hijos: "La culpa no la tienen los niños, la tienen las madres, los padres, quienes los crían. Esos chicos no salen a molestar sin haberlo aprendido de alguien mayor."

Por su lado, el abuelo materno, Mario Eiroa pidió justicia "para él, para mi hija y toda mi familia." "Le cortaron el futuro, que era enorme." sentenció el abuelo.



Otra persona que expresó su dolor por este hecho a través de las redes sociales fue Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, que pidió justicia y puso en palabras el dolor de los padres: "Es muy triste perder un hijo."



Con este acto, los allegados de Ezequiel buscan mantener vigente el pedido de justicia y visibilizar su reclamo. La investigación del caso sigue en curso, con un menor de 14 años como principal acusado por el crimen.