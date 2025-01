Merlo: el desesperado pedido de ayuda de "Huellitas Unidas"

Desde los canales de difusión oficiales de la Asociación "Huellitas Unidas" se emitió, en estos últimos días, el siguiente mensaje: "en este momento, no estamos tomando nuevos casos". Este mensaje encendió las alarmas en la comunidad -creada con el correr de los años alrededor de la gran tarea llevada adelante- sobre todo al enterarse que actualmente la organización no cuenta para cubrir ni siquiera el alimento balanceado.



"No encontramos otra manera de expresar lo difícil que está siendo este inicio de año", manifestaron desde "Huellitas Unidas". Esta organización -como bien detalla en su comunicado- ha realizado diferentes acciones para recaudar fondos, con el fin de continuar con su trabajo sin preocupaciones, que van desde vender productos de merchandising hasta calendarios. "Lamentablemente, nuestros esfuerzos no fueron suficientes", señalaron con preocupación.

Vale la pena destacar que "Huellitas Unidas" nació en enero de 2020 -de la mano de las vecinas de Merlo, Antonella y Cintia- y que a pesar de no contar con un espacio físico, lo que generalmente se conoce como un refugio, han logrado conformar una inmensa red de voluntarios. Es a través de este equipo como así también gracias a los hogares de tránsito y a la colaboración económica de la comunidad que desarrollan la noble tarea de rescatar perros y gatos que se encuentran sin cuidados y en situación de calle.



La organización centra su accionar en el partido de Merlo, de donde son la mayoría de sus voluntarios, ya que entienden que en dicha zona "el abandono y la sobrepoblación animal es desbordante". Toda la tarea realizada es voluntaria, con mucho amor y devoción hacia los animales, y es por eso que cualquier colaboración "marcará una gran diferencia", sostuvieron desde sus redes sociales.

Los casos más urgentes y que más colaboración necesitan, dada la complejidad y particularidad de cada uno, son los siguientes:





Alaska. Es una gatita que sufre de carcinoma, un tipo de cáncer que se genera en las células epiteliales que recubren el interior o exterior de los órganos. La misma debe retomar pronto las sesiones de quimioterapia pero para eso es necesario conseguir un medicamento tiene un valor de $90.800 pesos.

Dalton. Un pequeño perro, hallado en la calle en un estado de abandono impactante, que lamentablemente no cuenta con una de sus patitas traseras. Es por eso que desde "Huellitas Unidas" buscan conseguirle una prótesis que cuesta alrededor de $240.000 pesos.





"Muchas huellitas se encuentran en tratamientos con medicación muy costosa", señalaron en sus redes sociales. Dada la falta de recursos, muchos de estos tratamientos se han suspendido y se ha visto perjudicada la recuperación de cada uno de estos perros y gatos rescatados. Es por eso que, aquellas personas interesadas en colaborar, pueden hacerlo con donaciones económicas en las siguientes cuentas:



ALIAS: ASO.HUELLITAS.UNIDAS

BANCO PROVINCIA

TITULAS: ALBARRACIN CINTIA



ALIAS: ASOC.HUELLITAS

MERCADO PAGO

TITULAS: GUASTI ANTONELLA