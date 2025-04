Milei vende los hoteles de Chapadmalal y Embalse Río Tercero

El Gobierno cerró y se dispone a vender los emblemáticos hoteles de Chapadmalal en Mar del Plata y Embalse en Córdoba. Así lo informó la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación en una nota destinada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Las unidades pasarán al organismo la semana entrante como paso previo a su venta o concesión de su uso a privados.

Un poco de historia

El Hotel en Embalse de Rio Tercero

La Unidad Turística Embalse se comenzó a construir en 1946 y se terminó en 1951. Los 7 hoteles fueron fue a los largo de décadas, un emblema del turismo social. El centro turístico, de casi 900 hectáreas, está a orillas del Embalse Ministro Pistarini, a 120 kilómetros de Córdoba Capital. Consta de siete hoteles, 51 bungalows, una pileta gigantesca, tanque de agua, polideportivo, capilla, servicio médico, administración, locales comerciales, taller mecánico. Puede albergar a 2500 personas.



El complejo está desarrollado en un amplio predio a orillas del Embalse Ministro Pistarini, y es atravesado por la ruta provincial 61. Consta de 7 hoteles, 51 bungalows, pileta, capilla, servicio médico, amplio parque y jardines, administración, locales comerciales y varios edificios de servicios de mantenimiento. ​

Durante décadas miles de estudiantes primarios y secundarios de todo el país se hospedaron en estos hoteles gracias a programas de turismo social que invitaba a los alumnos a pasar 10 días en Córdoba con todos los gastos cubiertos. Torneos nacionales, el campeonato Evita, contingentes de jubilados y turismo familiar llenaron los hoteles por años. La ultima dictadura, cerró los hoteles pero no pudo venderlos. Ho Milei da un paso más y promete ofrecerlos a desarrolladores inmobiliarios. Lo más probable es que los demuelan.

Eduardo Luchini es director del museo, nació dentro de la unidad; su padre trabajaba allí: “ “Con los siete hoteles funcionado había hasta 3000 personas trabajando, entre personal permanente y contratado. Se fabricaba todo, desde el hielo hasta las pastas y los helados”, recuerda.



"Había chicos que por primera vez conocían un hotel, venían de todas las provincias, eran contingentes enormes. Estoy seguro que muchos chicos que hoy son adultos, aun se acuerdan, estaban felices" recuerda Luchini



En el 2019, el gobierno de Alberto Fernandez con una inversión de 7 mil millones de pesos, volvió a ponerlos a cero y reanudar el turismo social en los hoteles.

EL Hotel en Chapadmalal

La historia del Complejo Chapadmalal se remonta a 1945, durante el gobierno de Edelmiro Farrel. Mediante un decreto y la intervención del Ministerio de Obras Públicas, se declararon 50 hectáreas como tierras de utilidad pública sujetas a expropiación. Este fue el primer intento de construir el complejo. En 1947, durante el gobierno de Juan Perón, se llevó a cabo una segunda expropiación de 687 hectáreas de la Estancia Santa Isabel, propiedad de Eduardo Martínez de Hoz. Este fue el punto de partida para la construcción de la ciudad balnearia Chapadmalal.



Esta construcción no fue un hecho aislado, sino parte de una política nacional de turismo social desde sus inicios. El edificio “está inspirado en el Complejo Recreacional de Embalse de Río Tercero Si bien este tiene dimensiones más pequeñas, la construcción en cuando a un estilo pabellonario va a inspirar al Complejo Chapadmalal. Por supuesto que no son iguales pero tienen similitudes”.



La construcción del Complejo se llevó a cabo con el propósito de fomentar la llegada de la clase trabajadora a la costa. Con la puesta a punto de los hoteles, se completó el “proceso de entrada masiva de las clases medias a Mar del Plata”, rompiendo con el concepto elitista del balneario desde sus inicios: “Después el golpe del ´30, cuando se instala un período conservador o neoconservador, el crecimiento del turismo es impresionante. Pasamos de recibir 60 mil a turistas en 1930 a casi 400 mil en 1940, hay un auge de Mar del Plata muy importante con un turismo que ya no es de élite”, explicó.



Esta llegada masiva de contingentes con el objetivo de veranear en Mar del Plata “es el puntapié inicial de ese imaginario de que se podía acceder a este bien, en cuanto al turismo y el ocio”, aseveró. Es decir, el Complejo Chapadmalal pasa a ser un lugar importante en este proceso que es más general y que comprende planes de turismo social, con paquetes turísticos, contratos con hoteles de Mar del Plata.

Un topo que viene a destruir el estado desde adentro

"Lo que se busca son negocios inmobiliarios, seguramente para algunos amigos del poder" repite Ángel Gámez, trabajador de uno de los hoteles de Chapadmalal.



Los hoteles son de especial interés para desarrolladores privados, especialmente por los espacios sin edificar de Embalse y las 165 hectáreas libres en el predio de Chapadmalal. En el caso de este último, la zona ubicada entre Acantilados y Chapadmalal ya tiene los primeros barrios privados de cara a la costa, como el caso de los incipientes Olas y La Paloma. La Ruta 11 ya circula junto al mar y opera como barrera para que los barrios no tengan acceso exclusivo a la playa.



Por lo pronto, no hay indicios sobre qué pasará con los hoteles en cuanto edificios -pero se sabe que su venta estaría trabada ya que fueron declarados Monumentos Históricos Nacionales. Si ABBE aprueba lo propuesto en la nota, ya no sería obligatorio que tengan tarifas solidarias.



Así, con la injerencia de la AABE --único organismo que puede vender propiedades estatales– podrían hacerse las modificaciones pertinentes para permitir negocios inmobiliarios dentro del predio de las unidades turísticas.



"Soy el topo que viene a destruir el estado desde adentro", repite el presidente Javier Milei frente a los micrófonos.