“Mirada genuina”: una muestra que combina arte, geografía y sustentabilidad

La muestra “Mirada Genuina” de la artista Silvia Villalba se encuentra expuesta del 4 al 20 de marzo en la Galería Municipal de Arte (Soler 217, Ituzaingó Norte); y tendrá su inauguración oficial este sábado 12 a las 18 horas. Lo característico de su creadora, también geógrafa, es que con la premisa de que siempre hay “una segunda oportunidad”, retrata la naturaleza a través del arte sustentable.

Desde la temática de sus obras hasta los materiales que utiliza y los títulos con que las bautiza, todas están atravesadas por la geografía y las referencias al ambiente. En este sentido, durante una entrevista que terminó como una visita guiada por la muestra, Silvia Villalba contó a La Ciudad: “Yo soy profesora de Geografía, toda mi vida me dediqué a la docencia. Y por motus propio, mis clases trataba de relacionarlas con el arte”.

Además, la artista oriunda de Castelar pero que siempre trabajó en Ituzaingó, comentó que desde la docencia transmitía “el cuidado del medio ambiente”. En este sentido, cuando se jubiló en 2018 comenzó a dedicarse de forma exclusiva al arte, y llevó la sustentabilidad a sus obras.

“Traté de rescatar todos esos objetos que están tirados por ahí, o que a veces tenés en tu casa y no sabés que hacer; esos objetos los transformo en arte y les doy como una segunda oportunidad. Les doy como vida, me interesa recuperarlos de alguna manera”, detalló.

De esta forma, las obras de Villalba incluyen desde cordones de zapatos, pedazos de tela y trapos de piso; hasta cadenas y hojas de libros o cuadernos. “Son todas piezas que estaban en desuso”, resumió la artista. En este marco, su idea es “hacerle entender a la gente que el arte también puede funcionar como algo que ayude al medio ambiente”.

Silvia Villalba es geógrafa, por lo que todas sus obras están atravesadas por la geografía y el ambiente. Crédito: La Ciudad.

Una segunda oportunidad

La frase con la que Silvia se refiere a sus obras, también la aplica a las personas. “Siempre tenemos una segunda oportunidad”, remarcó. Al respecto, contó que debido a un melanoma le tuvieron que amputar un dedo: “Lo tengo que usar de pincel, entonces muchas de esas pinceladas que ves, es mi dedo. Es como que también lo revalorizo, y es un elemento que se fue, que quedó en desuso, pero tiene su utilidad. Entonces está muy relacionado también con poner las cosas que están en desuso”.

Sobre Mirada Genuina y el arte de Villalba

La muestra que tiene lugar en la Galería Municipal de Arte es la primera exposición individual de la geógrafa, quien expresó que significa “un placer absoluto”; y agregó: “Es un espacio hermoso, yo agradecida”.

Con respecto al proceso de creación de sus obras, en las que logra determinados efectos gracias al uso de pintura asfáltica, Villalba contó: “Yo empiezo con la mancha, verter los fluidos, los elementos, y a partir de ahí empiezan a aparecer cosas que yo quiero dejar y otras que tengo que abandonar, las tengo que eliminar”. Así, un cuadro que empieza con determinadas formas y colores, puede ser al final algo completamente distinto a lo que la artista imaginó en un comienzo y, a partir de ahí, crea sus propias historias.

Además de incluir elementos reciclados, varias de las obras de Silvia Villalba tienen una historia muy personal. Por ejemplo, uno de sus cuadros llamado “El tiempo es oro”, tiene pedazos de papel de un cuaderno de primaria de su abuela. En él, la entonces niña había escrito la frase que da nombre a la pieza. La creación de esta obra ocurrió al comienzo de la pandemia, por lo que la artista reflexionó: “Me pareció que era justo el momento, porque en ese momento el tiempo era oro”.

“El tiempo es oro” y “Cenizas / Puyehue” son dos obras en las que la artista dejó parte de su historia. Crédito: La Ciudad.

“Esto tiene que quedar en el cuadro, en algún lado tiene que quedar”, pensó la mujer sobre las hojas que su abuela había escrito. Y así sucedió con varias de sus obras, como una que incluye cenizas del volcán chileno Puyehue, recolectadas tras la erupción ocurrida en 2011.

A su vez, Villalba remarcó que “casi todos los títulos están relacionados con la geografía, porque es inconsciente”. En este sentido, ejemplificó: “Cuando me pongo a hacer, se me aparecen como fotografía satelitales, se me aparece como la tierra, el agua”.

Cabe mencionar que la artista también incursionó en la realización de platos de sitio, que son obras en sí mimas. A su vez, las dividió en diferentes series de acuerdo a lo que le remitían: Acqua, Astros y Neutro.

“Mirada Genuina” puede visitarse hasta el 20 de marzo de lunes a viernes de 9 a 15 horas y los sábados y domingos de 17 a 20 en Soler 217, Ituzaingó Norte.