Movilización a Congreso por el #NiUnaMenos

Desde el año 2015 los 3 de junio el colectivo feminista argentino sale a las calles para visibilizar los tipos de violencia machista que muchas veces terminan en femicidios. Las estadísticas señalan que matan a una mujer cada 29 horas en nuestro país.



En 2023 hubo 308 femicidios registrados por el observatorio Ahora que sí nos ven. El 62% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas.



Este año las consignas apuntan principalemente contra el gobierno de Javier Milei:



“Porque no es libertad, es odio . Porque no aguantamos más la crueldad de un gobierno que se vanagloria de no entregar alimentos, que promueve el odio contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, maricas e intersex.” anuncia el comunicado de Ni Una Menos.



A principios de mayo tres mujeres fueron asesinadas en su habitación en una pensión del barrio de Barracas, la causa fue caratulada como “homicidio” la investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14, a cargo del juez Edmundo Rabbione. Inmediatamente luego del hecho se organizó la asamblea de lesbianes autoconvocades que exige el cambio de carátula que permita visibilizar el crimen de odio ya que el hombre amenazaba a las víctimas por ser lesbianas.



“Porque se desmantelaron políticas públicas fundamentales para prevenir las violencias mientras los femicidios no paran de crecer . Porque despiden trabajadorxs del estado fundamentales para garantizar derechos . Porque quieren silenciar y privatizar los medios públicos.Porque quieren aprobar la Ley Bases que nos quita el derecho a jubilarnos y nos transforma en una colonia para las corporaciones transnacionales.Porque con odio y hambre no hay libertad y porque el hambre es violencia.” también anuncia la convocatoria del colectivo Ni Una Menos en sus redes.



La concentración está convocada para hoy 3 de junio en Congreso a las 16:30hs, 17:30hs será la lectura del documento y las intervenciones culturales.

Artículo Relacionado