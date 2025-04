Mudanzas sin sorpresas: cómo proteger tus cosas mientras cambiás de casa

Cambiar de casa puede ser una experiencia tan estimulante como agotadora. Hay algo de ritual en embalar los objetos, revisar rincones que no se miraban hace años y decidir qué se lleva, qué se dona, qué se deja atrás. Pero entre cajas, listados y tiempos ajustados, hay un factor que muchas veces queda relegado: cómo garantizar que todo llegue en buen estado al nuevo destino.



Las mudanzas tienen su propio ritmo, y también su cuota de imprevistos. Desde un vidrio roto hasta un electrodoméstico que deja de funcionar tras un movimiento brusco, pasando por pérdidas difíciles de rastrear cuando intervienen varios intermediarios. En ese contexto, la prevención no es una exageración: es una forma de cuidar el tiempo, el dinero y también la energía invertida en cada objeto que forma parte de un hogar.

Preparar el terreno antes de mover una sola caja

Uno de los errores más comunes al planificar una mudanza es empezar por embalar sin haber evaluado antes el contexto. ¿Hay ascensor en ambos edificios? ¿El camión puede estacionar en la puerta? ¿Se necesita pedir permiso para usar la vereda o cortar media calzada? ¿Es mejor hacer la mudanza un día hábil o un fin de semana?



Estas preguntas iniciales pueden parecer menores, pero su respuesta impacta en toda la logística. Incluso pueden modificar el tipo de embalaje necesario o la cantidad de personas que deberán participar. El objetivo es evitar que el apuro lleve a improvisar, y que esa improvisación termine costando más de lo previsto.

El embalaje no es todo igual

Una frazada sobre la tele o un poco de papel de diario alrededor de los vasos no siempre es suficiente. En una mudanza, lo que más sufre es aquello que uno pensó que estaba bien protegido. Por eso, vale la pena invertir en materiales adecuados: cajas dobles, cintas resistentes, plástico burbuja, fundas acolchadas. Incluso rotular bien cada caja no es un detalle estético, sino una forma concreta de evitar que el contenido se dañe por desconocimiento.

Separar lo frágil de lo robusto, y lo valioso de lo reemplazable, ayuda a tomar decisiones más precisas. No todo necesita el mismo nivel de protección, pero sí todo merece cierta planificación.

Mudanza propia o con empresa: ventajas y riesgos

Hacer una mudanza por cuenta propia puede parecer más económico, pero muchas veces resulta más desgastante. La contratación de una empresa especializada no solo alivia la carga física, sino que ofrece cierto respaldo si algo se pierde o se rompe. Ahora bien, no todas las empresas trabajan igual. Revisar referencias, preguntar por seguros incluidos, detallar los objetos de valor e incluso acompañar el proceso puede marcar la diferencia.



En algunos casos, las empresas cuentan con seguros internos limitados, que cubren ciertos daños bajo condiciones específicas. Saber de antemano qué cubren (y qué no) permite decidir si hace falta un refuerzo extra por cuenta propia.

Documentar antes, durante y después

Tomar fotos o videos de los objetos antes de embalarlos puede parecer excesivo, pero sirve como respaldo ante cualquier inconveniente. Lo mismo aplica a la revisión del estado de muebles, electrodomésticos o instrumentos sensibles, que pueden mostrar señales de daño post-mudanza difíciles de probar si no hay un registro previo.



También se recomienda hacer una verificación final antes de cerrar la puerta: abrir cajones, mirar bajo la cama, revisar el baño y los estantes altos. Los objetos que se pierden en una mudanza no siempre lo hacen en tránsito; a veces simplemente se olvidan donde estaban.

El seguro no se muda solo

Uno de los aspectos menos conocidos por quienes atraviesan una mudanza es que, en muchos casos, es posible extender la cobertura del seguro de hogar al proceso mismo de traslado. Esto significa que ciertos objetos pueden estar protegidos también durante el movimiento, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones.

Cada aseguradora tiene sus políticas, pero algunas permiten notificar con antelación la fecha de mudanza y extender la protección por un lapso acotado. En otros casos, se ofrece una cobertura temporal específica para el traslado, que puede contemplar roturas, pérdidas o robos en tránsito. Esto aplica tanto para propietarios como para inquilinos.



Consultar estas opciones con tiempo no solo da tranquilidad, sino que puede evitar discusiones posteriores con empresas de mudanza o terceros involucrados.

Cómo elegir el mejor seguro para el hogar si estás por mudarte

El cambio de casa también puede ser un buen momento para revisar las condiciones actuales de la póliza o contratar una nueva. Hay coberturas básicas, que incluyen daños por incendio, robo o responsabilidad civil, y otras más completas, que suman roturas accidentales, asistencia domiciliaria, e incluso protección para objetos fuera del hogar.



Elegir el mejor seguro para el hogar implica no solo comparar precios, sino también entender qué bienes se quieren proteger, en qué tipo de vivienda se va a vivir, y qué nivel de cobertura se ajusta al estilo de vida. Si la mudanza implica pasar de un edificio con seguridad a una casa en planta baja, o de una zona tranquila a otra con mayor exposición, puede ser necesario modificar ciertos puntos de la póliza.



Además, algunas aseguradoras permiten contratar coberturas escalonadas, con mayores beneficios durante los primeros meses de adaptación, lo cual resulta especialmente útil cuando todavía no se conocen del todo las condiciones del nuevo entorno.

Cuidar lo propio incluso en tránsito

Una mudanza puede durar unas horas o varios días. Puede hacerse en etapas o de forma exprés. Puede ser planificada con tiempo o resolverse en un fin de semana. Pero en todos los casos, implica un movimiento físico y emocional que no es menor. Proteger los objetos que acompañan ese proceso—los más útiles, los más queridos, los más costosos—es una forma de cuidar también lo que representan.



Y aunque ningún seguro evita un tropezón en la escalera o una caja mal apilada, contar con respaldo ante lo inesperado permite atravesar el cambio con mayor tranquilidad. En definitiva, mudarse es más que cambiar de dirección: es reconfigurar un espacio de vida. Hacerlo sin sobresaltos es parte de empezar bien.