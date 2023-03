Mujeres adormecidas que buscan despertar: Así es “Vibrador”, la novela de Mari Akasaka que retrata a toda una generación

“Quería emplear el alcohol como el solvente orgánico que realmente es, utilizarlo para disolver el sentimiento siempre presente de estar fuera de lugar, de no encajar con todo aquello que está fuera de mi piel”, resume la protagonista de Vibrador, la novela de la escritora Mari Akasaka publicada a fines de los noventa y llevada a la pantalla grande a principios de los 2000.

La historia relatada en las páginas de Vibrador es la de miles de mujeres que, envueltas en las exigencias permanentes de la sociedad (en este caso, japonesa) intentan desesperadamente despertar de sus letargos, escapando de los modelos inalcanzables de perfección y productividad que les imponen desde su nacimiento.

Esta situación es presentada ante lxs lectores a través de la aventura que emprende Rei, una periodista de treinta años que intenta encontrarle el sentido a una vida llena de máscaras y falsedades que sólo se centra en las apariencias. En su trabajo y en su cotidianeidad, Rei se ve obligada a descartar “lo feo” de las experiencias propias y ajenas, para intentar quedarse con lo que verdaderamente importa: Lo que vende.

“La publicidad y yo no hacemos otra cosa que actuar conforme los principios del mercado, sin duda, y a mí me parece que los principios fundamentales de la sociedad contemporánea son los del mercado […] Lo que quiero decir es que estamos completamente rodeados por este tipo de estímulos, están por todas partes, pueden volver neurótico a cualquiera […] Y desde luego, mientras continuemos viviendo en una sociedad moderna nos veremos obligados a intentar ignorarlos. Lo que significa que estemos constantemente engañando a nuestro sistema nervioso, intentando resguardarlo de las sensaciones. ¿No será entonces que cuando comienzan a sonar las verdaderas alarmas no somos ya capaces de oírlas, por más que la situación sea realmente peligrosa?”

Vibrador (1999) de Mari Akasaka.