“Mujeres de Haedo” y la importancia de saber mirar

“Si todxs estamos atentxs a nuestro entorno, podemos sentirnos mejor y ser más amorosxs con lxs demás”, comenta Analía Melnik, actriz y realizadora audiovisual respecto de “Mujeres de Haedo”, su nuevo proyecto que se estrenará el 13 de agosto a las 17 en la UGC 2 de Haedo.

La directora de cine, quien tiene en su haber producciones como “La Virgen del pozo”, retrata en “Mujeres de Haedo” la labor de cinco vecinas de la localidad: Marina Laski (Psicóloga, feminista y actriz), Mirta Palermo (Profesora en letras y Fundadora de la Biblioteca Popular Parlante), Silvia Dimartino (Cuidadora comunitaria y muralista), María Claudia Martínez (Artista y Profesora de herrería) y Paola Rojas (Contadora y Sec. de la Cámara de comercio de Haedo)

La Ciudad conversó con Analía Melnik sobre los orígenes de “Mujeres de Haedo”, la importancia de saber mirar a nuestro alrededor y la necesidad de no romantizar lo que debería ser tarea de todxs.

También podes leer Exclusivo: apareció un audio en donde se relata con detalles como fue el cruel homicidio de “Zapatita”

¿Cómo surgió la idea de realizar un documental sobre la labor de estas mujeres de Haedo, que se dedican tosas a tareas diferentes?

La idea surgió de una sensación que tengo yo de que, lo importante para poder lograr un cambio o una mejora en el entorno, era estar atentx a lo que pasa al lado tuyo. Y lo que está más próximo a una es tu vecino o vecina. Además, me puse a pensar que quería resaltar el rol de las mujeres, en varios ámbitos: Uno es el de la mujer en las tareas de cuidado, una labor tan desvalorizada. Otro es la mujer en su rol de enseñar, y el último es la mujer en un rol de poder.

Hay varias mujeres en mi barrio que hacen cosas muy copadas para nuestro territorio y no son conocidas. A veces ves cosas lindas, mejoradas en el barrio y no sabés que, detrás de eso, había una vecina que se estuvo preocupando por realizar esas mejoras. Me pareció que estaba bueno resaltar estas acciones.

¿Cuáles fueron tus inspiraciones para realizar este trabajo? ¿Cuál fue la premisa que lo guió?

Mi musa en todo esto es Silvia Dimartino, quien todas las mañanas, a las siete, se levanta con su marido y van a regar y cuidar los árboles de la Plaza Goria, un espacio bastante nuevo, muy grande y con poquitos árboles. Ella es la encargada de mantener ese lugar verde, e incluso presentó un proyecto en el Consejo Vecinal para traer un vagón de tren donde se puedan dar talleres, guardar herramientas para las huertas de la plaza.

Luego del estreno el 13 de agosto a las 17 en la UGC 2 de Haedo, el documental se subirá al YouTube y a las redes del Municipio. Posteriormente, se espera que “Mujeres de Haedo” sea proyectado en festivales zonales.

Silvia también es muralista y trabaja en ello acá en la zona, ayudaba en la olla popular acá en la plaza, en los tiempos más duros de la pandemia. Es una mujer muy activa y que me inspiró para realizar este documental, que espero que resalte este tipo de trabajos y, además, sirva como un incentivo esperanzador para la comunidad.

Además de la historia de Silvia, me inspiró mucho el tema de Triángula, “Testamento”, que está presente en el tráiler del documental. Un día lo escuché y flasheé con el tema.

La premisa que guió al trabajo es, como bien lo dice Silvia en la entrevista: Plantarse en un lugar y decir “acá estoy, esta es mi mirada”. La idea era poder ver desde el lugar de estas mujeres, ver como ven ellas y mostrar su visión del mundo.

¿Cómo fue el proceso de realización? ¿En cuánto tiempo fue logrado el documental completo?

Desde la idea, la edición y la promoción del documental, el proyecto fue enteramente realizado por mí. Hice cámara, las entrevistas, la edición total, etc. Respecto a las entrevistas con las mujeres, fueron tres encuentros con cada una, donde fuimos hablando distintos temas y estuvimos en diferentes locaciones que tenían que ver con sus actividades. Fue un proceso que duró dos meses.

¿Cómo fue la elección de estas mujeres de Haedo?

La elección de las mujeres se fue dando: Silvia me habló de María Claudia Martínez y después, con la UGC, cuando yo les presenté el proyecto, a ellos les copó porque están trabajando con crear lazos comunitarios y estar conectados con lxs vecinxs. Y les pareció interesante el acercamiento al barrio desde la mirada de las mujeres. Hablé mucho con Patricia Ramírez, de Género, para que no se “me escape” nada respecto al tratamiento de las mujeres o disidencias. Su ayuda fue muy importante para la realización de este trabajo.

Además, siento que estoy alineada con estas mujeres porque creo que, para todas, nuestro mundo, que hoy se limita a nuestro barrio, es donde tenemos alcance y donde podemos afectar positivamente, transformar y transmutar la comunidad, desde nuestro lugar de mujeres. El momento de transmutar y pasar a otro modo de ver el mundo es hoy, es ahora.

“No quiero que se romantice la labor de estas mujeres y que queden como ‘mujeres cuidadoras’. Quiero visibilizar su accionar, pero que también la gente tome conciencia de que es algo que podemos hacer todxs”, reflexiona Melnik sobre “Mujeres de Haedo”.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Luego de “Mujeres de Haedo”, tengo que terminar un corto que grabé en pandemia, que habla sobre el duelo. Después, me gustaría seguir con este ciclo de “Mujeres de…” y meterme en otras localidades, Morón, Merlo, etc. Considero que, además de haber hecho las entrevistas, me hice de amigas. Y eso está re bueno.

¿Qué querés que se lleve la gente al ver “Mujeres de Haedo”?

Cuando terminé de hacer todo, me quedé pensando en que no me gustaría que esto termine en un estreno con aplausos en el que todxs digan “Ay, ¡qué lindas las vecinas! ¡Qué buenas que son!” y que se romantice lo que hacen y las deje en un lugar de “mujeres cuidadoras”.

Más allá de que es una tarea, la de todas, que debería ser reconocida monetariamente, es una tarea que tenemos que hacer todxs: La plaza la tenemos que cuidar, la educación con amor y pasión hay que ejercerla, la colaboración con la parte económica del territorio también es algo que nos compete a todxs.

Quiero que se den cuenta de que ser empáticx es tarea de todxs, y que, si se presta atención al entorno, las cosas, dentro y fuera, pueden ser mucho mejores.