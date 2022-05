“Mujeres Tierra”: arte y sostenibilidad como una sacudida de conciencia

Arte, género y sostenibilidad pueden ir de la mano. Así lo demuestra la artista Mirtha Otazúa con las obras que integran “Mujeres Tierra”, ya que sus lienzos fueron confeccionados con bolsas de plástico recicladas. La exposición puede visitarse hasta el próximo 14 de mayo en la Galería Municipal de Arte, ubicada en Soler 217, Ituzaingó Norte.

En consonancia con la temática de Mujeres Tierra, la Dirección de Cultura del Municipio de Ituzaingó convocó a Mirtha para montar su muestra en el marco del Día de la Tierra, que es el 22 de abril , aunque su inauguración fue una semana después.

En diálogo con La Ciudad , Mirtha Otazúa contó que Mujeres Tierra “es la visibilización de las voces de la tierra en las diferentes mujeres que nos están reclamando cuidados”; y se rectificó: “No reclaman, nos cantan, nos exigen, cada una de esas mujeres, de esas 18 mujeres, un cuidado diferente hacia la Madre Tierra”.

Al respecto, aseveró que esas mujeres imploran que “pongamos un poco de conciencia en este hogar, porque, así como vamos no hay futuro”. A su vez, remarcó que son voces muy profundas porque “nacen del desperdicio, de un material de plástico, del desecho, de lo que se tira”.

“Tienen mucho para contarnos, y ese soporte que creo, con el lienzo de plástico, tiene que ver con esto, con la posibilidad de abrir nuevos mundos en la búsqueda de posibilidades que no dañen más al medio”, explicó.

El origen de Mujeres Tierra

La artista contó que “las Mujeres Tierra nacen en la pandemia”, a la cual consideró “bendita”. En este sentido, Mirtha, quien es abogada, explicó que gracias al confinamiento pudo hacer cosas que la falta de tiempo le impedía; y agregó: “Siempre venía postergando los deseos, las pasiones, los sueños, y en la pandemia pude conectarme mucho, muy profundo”.

El marco en el que surgen las obras de Mujeres Tierra es importante para entender lo que Mirtha quiere transmitir. “Todos creíamos que el hecho de estar sosteniendo una pandemia, el Covid 19, nos estaba involucrando como en una crisis civilizatoria, en donde tenía que haber un cambio de conciencia”, recordó.

“Cuando yo pinto, en el acto de la creación, pinto nuevos mundos”, expresó Mirtha Otazúa. Créditos: fotos provistas por la entrevistada.

En este sentido, remarcó que la pandemia fue producto “del destrato y el maltrato de los seres humanos en relación al medio ambiente”. Es por eso que las Mujeres Tierra nacen “como una sacudida de conciencia”.

Cada una de las 18 mujeres que integran la muestra es un elemento de la tierra. “Encontramos Mujer Tierra Bosque, Pradera, Río, Océano, Desierto, Flor; está la Mujer Conciencia, que es la que por ahí está como manejando todo, pero bueno, ahí está cada una con un mensaje que está escrito al costado de cada una de ellas”, contó la artista.

El arte como herramienta de sanación y de transformación

La creadora de “Mujeres Tierra” contó que, si bien siempre le gustó el arte, hubo situaciones -como la muerte de dos hijos- que la llevaron a tomarlo como una herramienta de sanación; y definieron dos de los ejes con los que trabaja: la mujer y el medio ambiente.

“La mujer empezó a atravesarme a partir de dolores de mi propia historicidad, una vida con muchos dolores, donde hay pérdidas de hijos, entre otro montón de cosas”, contó. A raíz de esos momentos de extremo dolor, Mirtha se cobijó en el arte: “Yo estallé mis mujeres en el arte, y con eso evité estallarme yo”.

Respecto a la consideración del arte como herramienta sanadora, comentó que “siempre te alivia acompañado de otros recursos de salud. Pero es un recurso muy saludable, y yo lo he vivido, y por eso puedo estar parada, contando, hablando, y viviendo. Viviendo así, seguir viviendo la vida”.

A su vez, se refirió al arte como una herramienta de transformación tanto individual como social. “Uno va pudiendo generar ese cambio de conciencia a partir del acto de creación que se completa con el espectador”, explicó.

Además, comentó que “en el acto de la creación, creás nuevos mundos que después te toman a vos y te recrean; y te acarician el alma, y te curan, y te sanan”. En este sentido, aseguró: “Yo puedo estar parada porque elegí este camino del arte”, siempre acompañado de otras herramientas; y agregó que es un “combo”, en que “el arte tiene que estar, para sanar, para aliviar”.

La muestra “Mujeres Tierra” se inauguró el pasado 29 de abril y estará disponible hasta el sábado 14. Crédito: Instagram @direcciondeculturaituz.

Arte y salud mental

La pintura apareció en la vida de Mirtha Otazúa alrededor del año 2009, cuando diagnosticaron a su hijo mayor con esquizofrenia. A raíz de eso, comenzó a trabajar en el Frente de Artistas del Borda , donde sigue participando hasta hoy.

“Mi hijo no está más en esta dimensión, está en otra dimensión, pero yo sigo trabajando ahí en el Borda, y en otros lugares donde con los chicos pintamos murales, y en centros de día, de chicos con problemáticas de salud mental”, comentó.

A su vez, Mirtha participó, como abogada, de la Ley Nacional de Salud Mental, que plantea la desmanicomialización. Al respecto, expresó que se trata de “incorporar y atender a lo diferente, no como diferente sino como algo que está; y que en realidad todo es diferente, pero este sistema nos fuerza permanentemente a crear únicos caminos”.

“Este sistema está basado y creado en las desigualdades”, aseveró la artista y ejemplificó con los dos ejes que atraviesan sus obras: la creencia de que “el hombre es diferente de la mujer”; y de que “los seres humanos estamos por arriba de la naturaleza”. En este sentido, recordó que nadie se puede salvar de forma individual: “Si vos contaminás, eso te termina contaminando”.

Frente a todas estas desigualdades y dolores, es que Mirtha busca generar conciencia a través del arte. “Para transmitir a los demás, pero también para acariciarme yo, porque cuando yo pinto, en el acto de la creación, pinto nuevos mundos”, expresó; y aseguró: “Cuando termino la obra, esos colores me contaminan y me recrean a mí, y me llenan de colores mi alma, y por eso yo creo que estoy parada”.

“Mujeres Tierra” se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 15 horas, y sábados, domingos y feriados de 17 a 20 horas. Para más información, es posible comunicarse con la Dirección de Cultura de lunes a viernes de 8 a 15 horas al 4623-4867.