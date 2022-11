Nicolás Kicker, el tenista de Merlo suspendido por arreglo de partidos y que lucha por volver a la elite

Nada es sencillo para un argentino que desea triunfar en la elite del tenis internacional. Los esfuerzos en materia económica que deben realizar l@s profesionales y las familias son enormes en pos de luchar por el sueño de llegar hasta lo más alto. Estos deseos quedaron completamente truncos para Nicolás Kicker, un tenista nacido y criado en el municipio de Merlo, cuando en 2018 y a poco de disputar Roland Garros fue declarado culpable por haber arreglado partidos. Tras tres años en los cuales no pudo competir de manera profesional, este hombre batalla con todas sus fuerzas para poder integrar el lote de deportistas más relevantes en esta actividad.

Nicolás Kicker nació en el partido de Merlo el 16 de agosto de 1992. Su pasión por el tenis surgió de muy chico, ya que su padre Ricardo fue quien creó el Kicker Klub Haus, un espacio dedicado a la práctica de este deporte en la zona. De a poco, le trasmitió todos sus conocimientos sobre la actividad y afortunadamente pudo capitalizar todo su talento.

Su punto de gloria se dio en junio de 2017 cuando formó parte de la selecta lista de los mejores 80 tenistas del mundo. No obstante, meses más tarde se produjo un hecho que cambió para siempre su vida: la Unidad de Integridad del Tenis lo encontró culpable por haber arreglado partidos en los Challengers de Padua y Barranquilla en 2015. El castigo fueron 25 mil dólares y tres años alejado de la actividad.

“No pensé en las consecuencias que me podía llegar a traer, era chico y cometí un error que no pensé que a futuro me iba a traer grandes problemas, pero bueno acá estoy pagando las consecuencias. Entreno todos los días sin saber cuándo voy a volver a jugar al tenis. Obviamente para mi familia y para mí, mi apellido y mi nombre en el circuito quedó manchado”, señaló Nicolás Kicker en una entrevista que concedió en 2018.

La vida da revancha y este hombre nacido en Merlo lo sabe a la perfección. En 2021, en el marco del ATP de Córdoba, el tenista regresó de manera oficial a las canchas y comenzó con un largo proceso de reintegración. Hasta el momento, desde su vuelta oficial, obtuvo un trofeo Challenger y cuatro Futures.

Las derrotas forman parte de la vida de cualquier deportistas. Nicolás Kicker tuvo que sufrir mucho para regresar a las primeras planas y, como cuando era chico en el Kicker Klub Haus, entrenó con sus familiares y recibió el apoyo de las personas más queridas. Su ejemplo de superación es válido para demostrar que cualquiera puede cometer errores y que la clave está en poder superarlos.