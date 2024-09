Nuevo empate del Verde en el Sacaan

Ituzaingó y Puerto Nuevo no se sacaron ventajas e igualaron sin goles, donde el León no pudo volver al triunfo en su casa.



En la apertura de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Primera C, se enfrentaron en el Estadio Carlos Sacaan, el conjunto ituzainguense y el elenco de Campana, donde el Verde necesitaba recuperarse luego de la caída que sufrió en Rosario el fin de semana pasado ante. Central Córdoba por 1-0.



Durante los primeros 45 minutos no sobró fútbol, mucho menos ocasiones generadas. Ituzaingó intentó un poco más, pero careció de ideas a la hora de crear juego asociado y faltó profundidad para lastimar.



Por su parte, Puerto Nuevo tampoco estuvo fino cuando avanzó a campo rival. Estos factores dieron como producto un capitulo inicial muy chato.



El trámite mantuvo la misma tónica durante el inicio del segundo tiempo. Con el correr de los minutos, el León se calzó el traje de protagonista e hizo los méritos para romper el cero, pero le faltó vértigo en los metros finales y no alcanzó.



Sin embargo, el “Portuario” también mostró sus armas y tuvo algunas chances en ofensiva, que tampoco fueron capitalizadas en el resultado.



No obstante, el Verde generó varias situaciones claras, una de ellas, fue un remate de Ángel Luna que se fue muy cerca del travesaño.



La otra ocasión fue un avance a pura velocidad por el costado derecho que acabó con un pase atrás para Franco Luppino, quien cruzó demasiado su tiro, y el encuentro finalizó con pardas en cero.

De este modo, Ituzaingó no levanta cabeza en el Clausura, y se empieza a despedir de los primeros puestos del Campeonato.



Con esta igualdad, quedó en la undécima posición con 19 unidades, y en la próxima fecha, los dirigidos por Matías De Cicco visitarán a Lugano el próximo sábado a las 15 hs en Tapiales, obligado a conseguir los tres puntos para volver al triunfo.