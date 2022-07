“Otakus y conurbanxs”: Un mano a mano con Leo Rodríguez de Kemuri Ediciones

“Somos una editorial nueva que viene a traer cosas diferentes. Ese es el objetivo de nuestro proyecto”, define Leonel Rodríguez, uno de los responsables de Kemuri Ediciones, una editorial de manga argentina que está en funcionamiento desde el año pasado.

Llevada a cabo por Rodríguez y también por Diego Parés, Kemuri Ediciones es un emprendimiento con el corazón puesto en el oeste, ya que sus creadores son oriundos de Morón y de Ituzaingó. Y, como no puede ser de otra manera, Radio Kamikaze ofició de punto de encuentro entre otakus y permitió que Leonel y su humilde servidora pudieran tener un mano a mano en la versión audiovisual de #ElMomentoOtaku.

#ElMomentoOtaku tiene su versión audiovisual que sale todos los viernes a las 11 en Primera Dosis.

Acá te dejamos los puntos más importantes de la charla con Leonel Rodríguez de Kemuri Ediciones, pasando por los orígenes del proyecto, el pasado de Leo como YouTuber de manga, el boys love como fenómeno actual, el futuro de Kemuri y mucho más.

¿Cómo surgió la idea de crear Kemuri Ediciones?

Kemuri surge en 2021, luego de planear por mucho tiempo una forma de vivir y laburar en el mundo otaku. A mí me gustaba el anime desde chico, pero, de grande, dejé de darle mucha bolilla. Hasta que, en la universidad, estudiando periodismo, conocí a mi amigo Ernesto, un otaku de pura cepa que me fue metiendo en ese mundillo de nuevo. Siempre lo nombro a Ernesto porque, sin él, ¡todo esto no estaría acá!

Finalmente, en el 2021 decidí llevar adelante una editorial que se postulara como una alternativa a lo que ya se encuentra hoy por hoy en el mercado del manga, como lo que trae Ivrea o Panini, por ejemplo. Entonces, empecé a cranearlo en solitario, hasta que me asocié con Diego Parés. Él tiene una tienda de libros, cómics y manga en Villa Devoto llamada “The Book Hall” y siempre tuvo el sueño de dirigir su propia editorial. Así que, nos juntamos y llevamos adelante los dos Kemuri Ediciones.

¿Por qué decidieron ese nombre?

“Kemuri” significa “humo” en japonés. Decidí ponerle ese nombre a la editorial en una especie de “acto de reivindicación”, que tiene que ver con mi pasado de youtuber. Antes de tener a Kemuri, yo laburaba haciendo videos en YouTube sobre manga y anime (era conocido como Mangatuber Leo) y lo hacía desde un lado periodístico que chocaba un poco con el costado “chimentero” de las cosas.

A raíz de eso, en el ambiente de lxs youtubers, me gané apodos como “El Rial del manga/anime” o “el vende humo”, pavadas que hacíamos jodiendo y quedaron. Un amigo youtuber lo relacionó con la terminología japonesa y ahí salió “Kemuri”. Me terminó gustando tanto que decidí usarlo para este nuevo proyecto.

“Las demás editoriales no quisieron sacar Boy meets Maria porque no les interesan este tipo de historias. Si sacan algún boys love, lo hacen por obligación, porque generalmente se dedican a sacar mangas más populares y que tienen animes todo el tiempo”, afirma Leonel Rodríguez sobre el manga boys love que sacó Kemuri Ediciones la semana pasada y que agotó stock en varios puntos del país el mismo día de su venta.

La semana pasada, Kemuri Ediciones sacó “Boy meets Maria”, un boys love que la rompió toda. ¿Cómo vivieron eso en la editorial?

En Argentina, hay muy poco boys love. Contando a Boy Meets Maria, en el país habrá diez títulos publicados aproximadamente, que es una cantidad muy reducida, en comparación con otros géneros.

Sin embargo, la demanda de lxs lectores por este género es inmensa. Lo comprobamos el viernes pasado al lanzar Boy meets Maria. Incluso antes de lanzarlo ya había todo un boom: Cuando lo anunciamos, fue la publicación con más likes en nuestro Instagram, también en nuestro Twitter. La gente se emocionó muchísimo porque, dentro del boys love, Boy meets Maria es un manga muy popular, muy conocido, y todxs se preguntaban por qué no estaba publicado acá. Y, al lanzarlo con Kemuri, fue todo un éxito. La misma semana que se lanzó, ya se había agotado en muchos puntos del país.

Se puede decir que el fanatismo por el boys love es todo un fenómeno real, tangible… ¿Tienen pensado sacar otros mangas de ese género en Kemuri Ediciones?

Queremos sacar más y, de hecho, vamos a hacerlo. Si bien no es nuestro objetivo ser catalogados como “una editorial de boys love”, puesto a que queremos abarcar diversos géneros, sí somos conscientes de que hay un público masivo que quiere leer este tipo de historias.

En agosto de este año, tenemos planeado sacar un manhua (manga chino) dentro de esta categoría del BL (boys love) que se llama Sanctify y es una serialización de tres tomos.

Por fuera del “Leo de Kemuri Ediciones” y metiéndonos más en el “Leo otaku”, ¿qué mangas recomendarías vos para que alguien pueda iniciarse en este mundo?

“Death Note” es, sin dudas, una gran serialización para arrancar. También está “Tokyo Ghoul” que es muy interesante y la historia te atrapa.

Si no querés algo tan del palo de los poderes místicos y monstruos, recomendaría “Give my regards to Black Jack” que en Kemuri lo sacamos. Es un drama médico que cuenta la historia de un residente que, al llegar al día a día de un hospital, se encuentra con una realidad que no es como la que imaginaba mientras estudiaba. También, considero que “Neon Genesis Evangelion” es una buena puerta de entrada. Para mí, es una obra maestra, tanto en su versión manga como anime.

Y, ya que hablábamos de “Boy meets Maria”, lo podría recomendar para iniciar en el mundo del manga, porque es una historia de amor no convencional y que nos muestra un vínculo que se da por fuera del canon heterosexual y que le puede gustar a cualquiera, más allá de ser o no unx fanáticx del boys love. De hecho, yo no soy asiduo a ese tipo de historias, pero he leído tres o cuatro boys love y, cuando leí Boy meets Maria, me enamoré, me fascinó.

El año pasado vos afirmabas, tanto en tu libro “La historia del manga en Argentina” publicado por Kemuri Ediciones, como también en diversas entrevistas, que estábamos “en la época dorada del manga”. Hoy por hoy, ¿lo seguís viendo así?

Creo que el mercado ha crecido muchísimo. A partir del 2016 hay un cambio exponencial tremendo. Además, la pandemia ayudó en lo que es la lectura de manga y cómics en general. En Estados Unidos, por ejemplo, la lectura de este tipo de materiales escaló a cifras récords. En España, hay una proliferación de editoriales dedicadas al manga también.

En Argentina, antes había dos editoriales de manga. Hoy por hoy, hay cinco o seis. Se nota el crecimiento. La editorial nacional más grande, de todas formas, es Ivrea. Trae y sigue trayendo constantemente títulos nuevos. También Panini, que es una internacional, decidió apostar al mercado del manga acá. El cambio se puede ver.

Por ejemplo, en la actualidad, todos los viernes tenés novedades en cuanto a manga, sea de Ivrea, Panini y de otras editoriales también. Todas las semanas sale algo nuevo o reediciones muy pedidas también. Y eso, hace cinco o seis años atrás, no existía. Es algo increíble y que creo que puede seguir creciendo aún más por mucho más tiempo.

Para seguir el catálogo completo de Kemuri Ediciones, recomiendo estar atentx a sus redes sociales, donde anuncian todo lo que se viene.