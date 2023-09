Palo´s de Castelar, el bowling elegido por Maradona que estuvo al borde del cierre por la pandemia

La llegada de la pandemia del Covid-19 fue un punto de inflexión para muchos locales que se establecen en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos no tuvieron más remedio que cerrar sus puertas, pese a la ayuda del gobierno nacional en estos tiempos tan complejos. El Bowling Palo´s de Castelar, uno de los más representativos que se pueden encontrar en el municipio de Morón, estuvo al borde de su clausura, aunque afortunadamente pudo salir adelante. Este lugar elegido por personalidades de la talla de Diego Armando Maradona o Martín Palermo guarda en sus paredes historias maravillosas que merecen volver a ser recordadas.

En la calle segunda Rivadavia 19953, casi enfrente de la estación Castelar, se puede encontrar este espacio que abrió sus puertas por primera vez en 1976. Antonio Valentino, más conocido como el Tano y su mujer Nora fueron quienes dieron rienda suelta a este sueño a partir de su gran fanatismo por la actividad. Luego del fallecimiento del hombre, fueron sus hijas quienes continuaron con el negocio familiar.

De acuerdo a algunas personas que transitaron este bowling en el pasado, ni más ni menos que Diego Armando Maradona jugó una vez allí junto a sus seres cercanos en el momento en el que había sido internado en la clínica Privada del Parque, un centro psiquiátrico ubicado en Parque Leloir, en 2004. Tanta fue la conmoción que l@s dueñ@s tomaron la determinación de cerrarlo al público para que el astro se sienta como en casa. Como forma de agradecimiento, el diez le regalo una camiseta autografiada.

Figuras de la talla de Iván Noble y Martín Palermo se transformaron en sus clientes habituales y desplegaban todo su talento al derribar los palos. Sin embargo, todo cambió con la llegada de la pandemia del Covid 19: las deudas aparecieron y la familia tomó la determinación de poner a la venta el fondo de comercio.

Al parecer, algun@s vecin@s de la zona se acercaron hasta Bowling Palo´s de Castelar para ofrecerles su ayuda y desde aquel momento que intenta salir a flote. No caben dudas de que no es una tarea sencilla mantener en pie un comercio de tantos años, aunque todo parece indicar que la comunidad de Morón no tiene intenciones de que este emblema del barrio desaparezca. Los dueños del local, por su parte, le rezan a Diego Armando Maradona, una de las grandes figuras que transitaron el local, para que el contexto económico sea lo más favorable posible y cada vez más familias se acerquen a jugar al bowling.