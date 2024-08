Ajuste: el PAMI elimina medicamentos con el 100 % de descuento

Mientras se prepara para vetar la reforma a la fórmula de movilidad jubilatoria, el gobierno de Javier Milei volverá a asestar un duro golpe al bolsillo de los trabajadores a partir del 1° de septiembre próximo.



Es que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) resolvió restringir el acceso a medicamentos cubiertos al 100% e impuso nuevos requisitos por lo que, aseguran, millones de jubilados quedarán sin la cobertura en los medicamentos de la que venían gozando.



Ahora, solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales, como los oncológicos, hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas y antirretrovirales.



Por su parte, los afiliados en vulnerabilidad que no puedan abonar medicamentos ambulatorios podrán acceder a un subsidio social para obtener los remedios correspondientes, del cual no dieron más especificaciones.



Actualmente son 5 medicamentos con gratuidad total por afiliado, en medicamentos que estén en el vademécum. De acuerdo con lo informado, hay un 40% de descuento para medicamentos de uso ocasional o temporal para tratamientos cortos; 50% a 60% para remedios de enfermedades agudas que tienen un final de tratamiento establecido; 50% a 80% para medicamentos para patologías crónicas sin final establecido.



Uno de los primeros en criticar la medida fue el diputado nacional y ex ministro de Salud, Daniel Gollán (UxP): «PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites».



También habló el abogado previsional, Magíster y docente, Christian Gonzalez D’Alessandro: «¿Se acuerdan diciembre los jubilados tenían los remedios gratis? Bueno, salúdenlos que se van. Lo que viene es la versión Macri pero peor».



La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk, dijo que “obviamente el abuelito empieza a preguntar qué es lo que prioriza, qué es lo que no le cubre”. Si es una medicación que sí o sí debe tomar, el afiliado la paga y opta por no comprar las que no son tan prioritarias. En ese sentido Vania Ilchuk señaló que el omeprazol, que es un protector gástrico, es algo que el abuelo polimedicado sí o sí debe tomar y por ende lo paga.



“El problema que también se da es que por ahí el coseguro de estos medicamentos es alto entonces con la jubilación que cobra el abuelo, decirle que tiene que pagar 21 mil, 28 mil o 40 mil es un importe muy, muy grande para lo que es su salario“.



“Anulamos muchas recetas porque los jubilados no llegan con el dinero. Ahora únicamente compran medicamentos crónicos y en menor medida los eventuales”, acotaron desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan.