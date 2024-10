“Pedaleada Rosa” de Haedo: Este domingo se realizará la actividad para concientizar sobre el cáncer de mama

Este domingo 27 de octubre se realizará en Haedo la nueva edición de la “Pedaleada Rosa”, una actividad deportiva orientada a la salud que tiene como objetivo concientizar acerca del cáncer de mama y abarca un recorrido desde el oeste hasta la Basílica de Luján.





Según comentaron sus organizadores, la “Pedaleada Rosa” de este año comenzará con un punto de encuentro en la estación de servicio Puma de Dolores Prats y ex Gaona (Haedo) a las 7 de la mañana. Hacia las 7:30 puntual, las y los ciclistas reunidos darán inicio al recorrido.





“Aconsejamos venir en grupo, llevar celular, no perder a sus conocidos, avisar malestares y desperfectos técnicos. Respecto a la vestimenta, la idea es que todos estén de rosa para poder sacar la foto en la Basílica. La compra de la remera no es obligatoria y el evento no tiene costo”, detallaron.





Asimismo, desde la organización de la “Pedaleada Rosa 2024” comentaron que la bicicleteada es solo de ida y que, a la vuelta, cada participante podrá volver a partir de los medios que desee. Sobre la velocidad promedio de la bicicleteada, adelantaron que será de 22/25kmts dependiendo del viento y el clima del día del evento.





La importancia de la prevención

El objetivo principal de la “Pedaleada Rosa” es promover la concientización de la prevención del cáncer de mama y la promoción para que la misma tenga sponsors o colaboración directa. En esta ocasión, los organizadores de la actividad destacaron que dicha colaboración se realizará con botón de pago y que, en esta edición, será destinada a LALCEC San Justo “para que continúen brindando su atención y servicio para que todas puedan realizar los estudios médicos”.





En este sentido, los y las interesadas en colaborar pueden participar de la “Pedaleada Rosa” sin comprar la remera correspondiente y donando de forma directa a LALCEC San Justo el dinero equivalente aproximado a cubrir la mitad del costo de una mamografía, es decir, 3000 pesos.





“La propuesta es promover, desde el deporte, una mejor calidad de vida, colaborando así con esta prevención y sumando la posibilidad de que todas puedan adquirir un estudio de diagnóstico precoz”, finalizaron desde la organización.





El recorrido de la Pedaleada Rosa

Este año, el recorrido de la “Pedaleada Rosa” iniciará a las 7 de la mañana en la estación de servicio Puma de Dolores Prats y ex Gaona (Haedo). Luego, los y las participantes tomarán Gaona hasta el rulo de Derqui por colectora de autopista, lado norte, desde el km 0 en la Puma de Haedo hasta Parque Leloir (km10). A las 8 aproximadamente estará pasando el pelotón y, a esa altura, pueden sumarse las demás personas.





Posteriormente, realizarán una parada para hidratarse en la Axion de Perón, esquina Martín Fierro para seguir por colectora hasta Moreno (km20). El horario aproximado del paso del pelotón será a las 8:30. El próximo descanso será en la YPF de Gaona y Ruta 25, para luego continuar desde Moreno por colectora norte hasta Francisco Álvarez (km28).





En la Shell de Gorriti pararán para hidratarse y continuarán por la colectora del lado norte para cruzar por debajo de la autopista a la altura de la estación Puma de Rodríguez (km36). Aproximadamente a las 9:30 pararán para recargar líquido y demás hasta las 10 para luego continuar con la pedaleada.





Continuarán por Ruta 7 y, desde la estación de servicio Puma, tomarán la Ruta 27 hasta Ruta 7 kilómetro 40, luego hasta el km 62.100 (km47). Luego seguirán por la Ruta 7 e ingresarán por la 47 hasta la rotonda que los dejará frente a la Basílica de Luján.





La cita para formar parte de la edición 2024 de la “Pedaleada Rosa” es este domingo 27 de octubre a las 7 de la mañana en la estación de servicio Puma de Dolores Prats y ex Gaona (Haedo).