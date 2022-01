Por cuestiones de seguridad, se deja de vender el Gol en Argentina

Con el eslogan “Despedimos al Gol, un clásico que se convierte en leyenda” la marca Volkswagen anunció la salida del mercado de uno de sus modelos más reconocidos. “Después de 30 años en el mercado y siendo el auto más vendido durante 17 años, nos toca decirle adiós a nuestro querido Gol en Argentina. Lo despedimos con honores, porque además de ser un modelo ícono dentro de Volkswagen, el Gol logró posicionarse como el vehículo más patentado en la historia del país: el más elegido por los argentinos” declara la empresa automovilística de origen alemán.

Modelo lanzado en Brasil en el año 1980, perteneciente a un segmento exitoso, que exportó unidades a la Argentina hasta que el país comenzó a ser fabricante. Con más de 830 mil unidades se convirtió en el modelo más patentado y elegido por los ciudadanos, que durante 30 años lo adquirieron en concesionarias de maneras muy accesibles a través de los planes de ahorro que la multinacional ofrecía.

Independientemente de su éxito legendario el modelo sufrirá la cancelación de su comercialización en suelo Argentino, debido a una nueva normativa que estará vigente a partir del décimo día del año 2022. El Ministerio de la Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial publicaron en el Boletín Oficial del 22 de diciembre de 2017, bajo disposición N° E-635/2017, la obligatoriedad en la implementación del dispositivo de seguridad conocido como control de estabilidad o ESP. En consecuencia todos los vehículos 0 km carentes de esta tecnología sufrirán la suspensión de su producción y comercialización en el país.

El dispositivo solicitado es parte de la nueva tecnología computarizada que integra la seguridad activa del auto. Este actúa automáticamente frenando las ruedas en situaciones de riesgo extremo, interviniendo en la detención de accidentes como derrapes, vuelcos o trompos, ayudando a mantener el control de la unidad.

Esta disposición, que debió haber regido a partir del año 2020, fue suspendida por once terminales automotrices agrupadas que consiguieron una prórroga de dos años para todas las empresas nacionales. A partir de este año aquellos vehículos de pasajeros 0km, como el Gol Trend, que no cuenten con esta tecnología, verán el fin de su línea de producción. Otros modelos que acompañan a este en su despedida son: el Baic D20 y Senova, Chery QQ, Tiggo2 (excepto Luxury), Tiggo3 (excepto Luxury) y Tiggo5 (excepto Luxury), Chevrolet Joy y Joy Plus, Citroën C3, C3 Aircross y Berlingo, Fiat Mobi y Fiorino, Honda WR-V, Kia Picanto, Nissan Versa V-Drive, Peugeot Partner y 2008 (excepto 2008 THP Sport), Renault Kwid, Sandero Manual, Stepway Manual, Logan Manual y Duster Oroch y Volkswagen Saveiro (excepto Saveiro Cross).

Sin embargo el Ministerio de la Nación habilitó la venta de un remanente de stock de autos carentes de ESP, ya fabricados. La Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció que los vehículos sin ESP fabricados en Argentina podian emitir certificados de fabricación durante el 2021, para ser vendidos en los concesionarios hasta agotar stock durante todo el 2022.