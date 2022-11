“Por la calle larga”: El nuevo disco del dúo conurbano Vida Leda se presentará este domingo en el CAFF

“Sentimos que las canciones funcionan bien en el disco porque buscamos música de raíz para luego recrearla a nuestra forma. Por la calle larga hace convivir nuevos arreglos de repertorio argentino y latinoamericano, con estas composiciones propias que aportan nuevos decires”, sintetiza Juliana González Barone, una de las artistas que, junto al músico Joaquín Enríquez, integra el dúo musical Vida Leda.

Lxs artistas del conurbano, reunidos en Vida Leda, reversionan canciones de raíz folclórica de nuestro país y nuestro continente y han lanzado su primer disco llamado “Por la calle larga”, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Además de su lanzamiento, Vida Leda presentará “Por la calle larga” en vivo este domingo 20 de noviembre a las 21 en el Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772, CABA).

La Ciudad conversó con lxs músicxs acerca de la creación y posterior lanzamiento de su primer material discográfico, su experiencia grabando junto a Lito Vitale en el programa de la TVP “Anfitrión” y los proyectos para el 2023.

¿Cómo fue el proceso de creación y grabación de “Por la calle larga”?

Joaquín Enríquez: Este disco sintetiza un poco todo el laburo que venimos haciendo desde que se gestó el dúo, en plena pandemia. Creo que el proceso fue mutando… desde los primeros momentos jugando a armar maquetas y arreglos a la distancia, con lo lindo de la virtualidad a la que a veces le pegamos demasiado, hasta el momento de caldear y afianzar esos arreglos tocando en vivo. Porque este año la verdad es que, por suerte, tocamos mucho, los ensayos por momentos eran directamente los conciertos.

Por eso, cuando entramos a grabar, la idea fue reflejar ese mismo espíritu, la energía del vivo. Poner unos micrófonos y grabar, vieja escuela, con mínimas sobregrabaciones. Por suerte, lo pudimos hacer en un lugar como el Estudio Altisho donde nos sentimos como en casa y con Karel (Joshua Kees) como ingeniero con el que yo ya trabajé en otros proyectos y entiende enseguida para dónde pide ir la música.

¿Por qué eligieron ese título?

Joaquín Enríquez: Respecto al nombre, te diría que se lo pusieron las canciones mismas. Fue loco porque teníamos un título pensado hacía muchos meses y, en el momento en que terminamos la grabación, que fue un solo día de jornada larga, sentimos que no cerraba y apareció automáticamente “Por la calle larga”.

Fue una sugerencia de Maitén López Braun, que es la tercera pata de este dúo, trabajando toda la parte visual. Es una frase que está en un recitado del último tema (Chayita del vidalero) y nos dio la idea de Latinoamérica como una ruta, un camino para transitar, lleno de música y ritmos, de compositores… que es un poco por qué o la búsqueda que emprendimos cuando elegimos el repertorio.

Este año, el dúo musical conurbano “Vida Leda” participó del programa “Anfitrión” de Lito Vitale, donde el artista brinda un nuevo espacio para la cultura musical nacional en la TVP.

¿Qué pueden decirnos de las canciones de su propia autoría, como “Vida Leda” o “Negra con lunar”? ¿Cómo creen que conviven con el resto de las versiones de autoría de otrxs cómo Chico Buarque, Spinetta o Cuchi Leguizamón?

Juliana González Barone: La canción “Vida Leda”, por ejemplo, está basada en una entrevista donde Leda Valladares narra su primer encuentro con la vidala.

Para ella fue un antes y un después en su vida musical. A partir de escuchar ese canto tan diferente y especial empezó un camino de investigación, recuperación y sistematización del canto con caja. Preguntándose cómo es posible que, siendo tucumana, haya descubierto la música ancestral de su pueblo por primera vez a los 21 años. A raíz de ese relato, nació la inspiración para el tema.

Otra de las composiciones propias que tiene el disco es “Negra con lunar“, con música de Joaquín y letra mía, que habla de la “familia rítmica” de la chacarera.

Sentimos que las canciones funcionan bien en el disco porque, tomando un poco el espíritu de Leda, buscamos música de raíz para luego recrearla a nuestra forma. “Por la calle larga” hace convivir nuevos arreglos de repertorio argentino y latinoamericano, con estas composiciones propias que aportan nuevos decires.

Por fuera del disco propiamente dicho, Vida Leda participó del programa de Lito Vitale en la TVP, ¿cómo vivieron ese momento como artistas? ¿Qué pueden contarnos de esa experiencia?

Joaquín Enríquez: La verdad es que fue muy hermoso. E inesperado. Porque, si bien tuvimos la chance de acercarle nuestro material, no teníamos idea de que podía llegar a invitarnos a su programa. Y tocar con un músico como Lito es algo que nos va a quedar grabado para siempre. Sobre todo, por la humildad y sencillez que tuvo con nosotros y lo bien que nos trataron en todo momento cuando fuimos al estudio. Las experiencias en televisión no siempre son las más felices, pero esta vez nos recibieron increíblemente. Y, personalmente, creo que a nivel musical quedó algo muy lindo y espontáneo en la interpretación, porque fue una sola toma, que me parece que es lo más importante. Porque al final se trata todo sobre la música.

¿Cómo va a ser el show de presentación de Por la calle larga del 20 de noviembre?

Juliana González Barone: La presentación va a ser un espectáculo diferente a los que venimos haciendo, porque además del repertorio del disco vamos a estar jugando con nuevas canciones y trabajando con samplers. Todo ambientado en un escenario diseñado especialmente para la ocasión. El show es este domingo 20 de noviembre a las 21 en el Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772, CABA).

¿Cuáles son los proyectos que tienen para el dúo para el año que viene?

Joaquín Enríquez: Hoy por hoy estamos con la cabeza de lleno en la presentación y terminando de asimilar todo lo que nos tocó vivir este año, que fue muy intenso y lleno de cosas lindas e impensadas. Calculo que a fin de año nos tomaremos unos mates y nos sentaremos a pensar más a fondo en lo que viene.

Pero, en principio, seguir haciendo rodar estos temas, perfeccionando los shows y, un objetivo o sueño que tenemos en la mira, empezar a viajar de a poco con la música. Llevar a Vida Leda a otros pagos y difundir nuestra música más allá de Capital y el conurbano. Pero veremos cómo se va dando todo. Así que, por lo pronto, les esperamos a todes en el CAFF para la presentación en familia del disco.