“Vida Leda”: un dúo conurbano que promete

“El conurbano tiene un sentido de pertenencia y una identidad cultural muy fuertes, que se notan mucho y dejan una impronta muy particular“, sostienen Juliana González Barone y Joaquín Enriquez, miembros del dúo Vida Leda, un proyecto bien local y que nació en pandemia y se sostuvo gracias al amor al arte y el trabajo en conjunto.

La Ciudad charló con lxs músicxs acerca de sus inicios, su articulación con Maitén López Braun en la producción audiovisual, sus planes a futuro y su experiencia tocando junto a Nahuel Pennisi en el festival aniversario del Partido de Morón.

¿Cómo y cuándo empezó el dúo? ¿Por qué ese nombre? ¿Quiénes lo conforman?

Juliana González Barone: Podríamos decir que Vida Leda es un grupo pandémico, surgido a finales de 2020. Si bien está conformado musicalmente como dúo (Juliana González Barone en voz y percusión y Joaquín Enríquez en guitarra y voz), trabajamos de manera conjunta con la fotógrafa Maitén López Braun, que se encarga de todo el material audiovisual.

Aunque empezamos a hacer música juntes en pandemia y a distancia, nosotres nos conocíamos de la Escuela de Arte Leopoldo Marechal (en Ramos Mejía), donde Joaco estudiaba Guitarra jazz y yo Canto folclore.

Joaquín Enríquez: Para mí la pandemia fue un momento para reinventarse totalmente. Yo vine siempre de bandas de rock y el no poder ensayar y juntarse me obligó a buscar otros caminos. Y así surgió por un lado un disco solista que se llama “Aproximación” y que está dando vueltas por las redes, y Vida Leda que es este plan más acústico/folclórico si se quiere.

Respecto al nombre, Vida Leda es un juego de palabras, que invoca por un lado a la gran recopiladora argentina Leda Valladares (hacia quien está dedicada la canción “Vida Leda”) y por otro al juego con esas sílabas formando frases como “le da vida”, “dale vida”, “vida le da”… y para nosotres la vida es en gran parte música.

¿Qué tipo de música hacen? ¿Por qué eligieron ese estilo?

JE: Hacemos música de raíz latinoamericana. Está orientada al folclore pero coquetea todo el tiempo con el rock nacional y la canción. Y dentro de eso, alternamos entre temas propios y versiones de canciones ajenas. Yo creo que elegimos ese camino porque son músicas que nos representan, que son nuestras… y otro poco porque es muy divertido agarrar temas conocidos y darlos vuelta para llegar a nuevos lugares.

¿Cómo fue la experiencia de tocar en el festival del Día de Morón, junto a Nahuel Pennisi?

JE: La verdad es que fue una experiencia única, una de esas noches que no te olvidás nunca más. Siento que no podría haber sido de mejor manera. Por el cariño del público, por la figura de Nahuel que es uno de los músicos del mainstream que más valoro y respeto, por el trato que recibimos de la organización… realmente estaba todo dado para que salga como salió. Y, esto personalmente, yo sabía que iba a ser una movida importante, pero no de esta magnitud. Así que imaginate como me sentí cuando llegué y vi todo el despliegue y la cantidad de gente que había. Alegría total.

JGB: Fue impensado e increíble lo que nos pasó. Como contamos anteriormente, el dúo surge en plena pandemia y el trabajo grueso (elección de repertorio, arreglos, maquetas) se hizo todo a distancia. Cuando se empezaron a flexibilizar un poco las medidas, surgieron algunos encuentros presenciales donde empezamos a conocer como era realmente tocar con el otre.

Últimamente estábamos pensando en armar una fechita presencial muy íntima, como para salir al ruedo y empezar a tocar en vivo. En esos preparativos, surge esta propuesta del Municipio de Morón. Dijimos que sí en seguida, pero nunca pensamos que iba a salir todo tan redondo, desde el clima perfecto, la organización del evento, el sonido y la gran respuesta de la gente, que escuchó atenta nuestra propuesta y nos regaló “palmitas de chacarera” aplausos y hasta seguidores incipientes que pidieron nuestra lista de temas para llevarse a la casa.

Pasamos de organizar una fechita para veinte amigos y empezar a “salir de la cueva“, a tocar para miles de personas en un escenario gigante teloneando a un músico tan groso como Nahuel. La mejor parte de todo, fue que estuvimos súper tranquilos y pudimos disfrutar un montón del momento que nos tocó vivir (y que a veces es lo que más cuesta).

Estamos felices, agradecides y con ganas de hacer mucha más música juntes.

El dúo Vida Leda tocó en el festival aniversario de Morón a plaza llena.

¿Cómo fue el anclaje del dúo en el conurbano? ¿Qué significa el conurbano para ustedes?

JGB: Podemos decir que el conurbano, y más específicamente, La Matanza (donde se encuentra nuestra querida Marechal) fue nuestro lugar de unión musical. Esta “unión conurbana” se corona con nuestra primera e inesperada primera fecha en vivo, que dio lugar el pasado martes 5 de octubre, donde el Municipio de Morón celebró a plaza llena, su cumpleaños número 236 y nosotrxs teloneamos al grandísimo Nahuel Pennisi.

El conurbano significa distintas cosas para les tres. Yo nací en Haedo, y a mis 26 años, sigo viviendo en el mismo barrio. Mi formación primaria, secundaria y terciaria, sucedió en instituciones públicas del conurbano, a la que les estoy eternamente agradecida, por ofrecerme su espacio y su gente valiosa (amigues, compañeres, docentes). Hoy en día desarrollo toda mi actividad docente y artística en el conurbano.

JE: A mí me tocó vivir el conurbano tanto en la cursada en estos últimos años como jugando al handball de más chico, que es un deporte que me llevó a recorrerlo por todos los rincones. Mai también vive y estudia en el conurbano. Es una presencia importante en el grupo. Y yo creo que es porque tiene un sentido de pertenencia y una identidad cultural muy fuertes, que se notan mucho y dejan una impronta muy particular.

¿Cómo definirían su trayectoria?

JE: Breve, pero intensa. Siendo un dúo pandémico, como decimos nosotres, costó un poco que arranque toda la actividad presencial. Pero a pesar de la distancia y lo virtual logramos sacar mucho material audiovisual para difundir.

También, hace poco quedamos seleccionades en una beca del Fondo Nacional de las Artes para realizar un homenaje a Leda Valladares.

Últimamente venimos a pleno trabajando en todo esto. Vida Leda no nos da mucho descanso por suerte.

¿Cómo ven el ambiente de la música conurbana?

JGB: Tengo la suerte de vivir en el oeste del conurbano, y es desde donde puedo hablar. Digo la suerte porque representa un semillero importante de músiques y artistas en general. Hay que tener en cuenta que no sólo está la Marechal sino también un montón de escuelas de danza, teatro, conservatorios y demás, todas instituciones públicas. Pero desde el punto de vista laboral, la precarización de les músiques se ve reflejada en todo el país, y el conurbano no es la excepción.

¿Cómo ven el mercado musical? ¿Cómo creen que se pueden insertar lxs artistas incipientes en él?

JE: Bastante golpeado por toda la situación de pandemia. Pero más allá de eso, que ahora está empezando a repuntar un poco, está muy difícil llegarle a la gente. Se está instalando desde hace rato una forma de consumo en las redes sociales que es muy instantánea y que le hace daño a la música. El mercado te exige un contenido que tiene que ser breve, masticado y re-masticado. Y eso condiciona mucho lo que vas a elaborar. Como artistas independientes, yo creo que lo más importante es no traicionar lo que a uno le gusta o quiere hacer, y confiar en que si uno hace las cosas bien y con la mayor calidad posible, el público lo va a sentir y valorar. A eso le apuntamos nosotres, pero los espacios son cada vez más chicos.

¿Qué consejo les darían a lxs artistas locales que recién están iniciando su camino en la música?

JE: Formarse, estudiar, interesarse en saber más de lo que uno ama. Yo insistiría en no traicionarse, no apurarse o buscar caminos rápidos que no existen. Hay que respirar hondo y perseverar, que cuando llega algo lindo la satisfacción es doble.

¿Cuáles son sus futuros proyectos? ¿Dónde se puede escuchar su material?

JE: Ahora estamos enfocados en seguir generando material para grabar nuestro primer disco, que esperamos que salga a mitad del año que viene más o menos, y en el homenaje a Leda Valladares que va a salir en formato audiovisual seguramente a principios del 2022.

Tenemos muchas ganas de armar algún show más de acá a fin de año que todavía no está confirmado, pero que muy probablemente se haga y lo vamos a anunciar por las redes.

Para escuchar nuestra música nos pueden buscar como Vida Leda en YouTube que es donde subimos todo el material.