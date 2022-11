Previo a la marcha, habló la madre de la niña abusada: “el abusador me amenaza, vive a tres cuadras de mi casa”

Días atrás dábamos a conocer desde La Ciudad el angustiante reclamo de Bárbara López, vecina de Ituzaingó que denunció un presunto caso de abuso sexual intrafamiliar que había sufrido su hija. Esta mañana Bárbara accedió a charlar con Radio Kamikaze y solicitó el apoyo de toda la comunidad, para que acompañen la marcha “Yo Si Te Creo” que se realizará hoy a las 17hs en Av. Int. Carlos Ratti y Aguaribay.

“Estamos cansados, hace ya un año y dos meses que estamos pidiendo una respuesta”, expresó Bárbara López. Esta mujer y madre de la niña abusada manifestó estar cansada de la lentitud de la UFIJ N°12 de Morón. “Queremos una respuesta coherente, ya estamos cansados de palabras”, sostuvo esta vecina de Ituzaingó haciendo hincapié en la lenta respuesta de la justicia. Aquello que la preocupa es también la situación de los presuntos abusadores, unos primos: “las dos personas siguen sueltas, viviendo a tres cuadras de mi casa”. “Ellos están libres, caminando por la calle como si nada, y mi hija con 5 años tiene que estar encerrada en la casa”, agregó.

“Ella es Camila Cabrera, que estaba mientras le hacían cosas a mi hija, y él (Javier Sosa) es el abusador de mi hija, que le arruinó la vida completamente”, le comentó a Radio Kamikaze mientras señalaba sus rostros en un cartel. “Si no tienen la condena de la justicia, que la tengan con la gente”, sostuvo la entrevistada. “Nosotros seguimos recibiendo amenazas de ellos. No tenemos seguridad de la justicia, nada más que una perimetral que no nos asegura que no van a venir y no nos van a hacer nada”, relató Bárbara.

Esta tarde, a las 17hs en Av. Int. Carlos Ratti y Aguaribay, se realizará una marcha convocada por Bárbara y su familia. “Será una marcha pacífica, pidiendo justicia”, comentó Bárbara López. La idea es lograr que “la UFIJ N°12 de Morón, con la fiscal Bonini y el juez Vaccaro, se muevan y hagan algo realmente como lo tienen que hacer”, sostuvo la madre de la niña.