Robo al Youtuber: La Fiscalía recriminó la actuación policial, reabre la causa y cita al Comisario de la Primera

El robo al influencer Ezequiel Datarmini ,conocido en las redes como “Data R“, un conocido youtuber domiciliado en Ituzaingó, tomó un nuevo giro al conocerse ayer los detalles del accionar de la policía en el caso.

La Ciudad publicó ayer el reclamo del joven víctima del robo de su moto el mes pasado cuando entraba a su departamento en el centro de nuestra ciudad, En su relato, Ezequiel reconstruye como fue hacer la denuncia por el robo y el seguimiento del caso:

“La policía de la Comisaría Primera como la Fiscalía de Ituzaingó, no hicieron nada para recuperar la moto que me robaron a punta de pistola. El jefe de calle de la comisaría me trató muy mal al momento de la denuncia”. Después que me robaron, yo la busque por redes sociales y la encontré. Fui a la Comisaría y nadie hizo nada. La fiscalía tampoco hizo nada de nada. Hoy la moto debe estar desarmada en algún lugar. Ya la perdí“, sostuvo.

Hoy la Fiscaliza Desentralizada N° 2 de Ituzaingó a cargo del Dr. Patricio Verticheli confirmó a La Ciudad que la instrucción preventiva estuvo tramitada por la policía de la Comisaria Primera y que en la Fiscalía no tenían conocimiento de que se había ubicado la moto. “Aparentemente, si la víctima dio detalles a la policía y no nos informaron, es un gran error de la policía y es por eso es que vamos a llamar a declarar a la víctima para que detalle los hechos, tal como fueron”

Desde la Fiscalía aseguran que Datarmini nunca se comunicó con ellos, a posteriori del robo. “hubiéramos actuado“, aseguran. “vamos a citar también al comisario de la primera para que se nos explique que fue lo que realmente paso en este caso“.

El Hecho

Hace un mes, cuando Ezequiel intentaba ingresar con su moto a un edificio céntrico sobre la calle Lavalle, es abordado por 2 delincuentes que le sustraen el vehículo. El hecho quedó registrado en un video, ya que el conocido youtuber circula con una cámara go-pro en su casco y en él, se puede ver con claridad la secuencia de los hechos:

Poco después, el joven vio su moto publicada en redes sociales dónde la vendían y alertó a la policía para que actúe. Según sus dichos, la policía nunca hizo nada. Ahora sabemos también que tampoco le comunicó a la Fiscalía que la moto estaba ubicada.