Salen a la venta el lunes y martes los pasajes a la costa en tren

Trenes Argentinos comunica que el lunes 25 y el martes 26 de noviembre se pondrán a la venta los pasajes de larga distancia para los meses de diciembre, enero, febrero y hasta el 4 de marzo (feriados por Carnaval).



El lunes podrán ser adquiridos los tickets para los ramales Constitución-Mar del Plata, General Guido-Divisadero de Pinamar y Once-Bragado; mientras que el martes se venderán los boletos de los trenes que salen de Retiro y que van a Rosario, Córdoba, Tucumán y Junín.





Los pasajeros podrán realizar la compra a través de la página web https://webventas.sofse.gob.ar/ con un 10% de descuento o en las cabeceras de Constitución, Retiro Mitre, Retiro San Martín, Once y en los más de 50 puntos de venta en todo el país (hasta un máximo de 8 pasajes por persona) https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/boleterias-habilitadas.



Los jubilados tienen un 40% de rebaja al realizar la compra, y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía.



Además, los menores de 3 años viajan en forma gratuita siempre que no ocupen asiento y de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje.



Confirmación de viaje

Los usuarios que adquieran boletos para los servicios de larga distancia no deberán realizar ningún trámite adicional para poder viajar, ya que no es necesaria la confirmación antes de comenzar el recorrido. Asimismo, la operadora informó que los pasajes podrán cambiarse una sola vez.