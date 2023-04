“Scott Pilgrim VS The World”: El anime menos pensado

Todo el mundo recuerda a Ramona Flowers. Y, quienes no, al menos la conocen o su nombre “les suena” de alguna parte. Porque el icónico personaje interpretado por Mary Elizabeth Winstead en “Scott Pilgrim VS The World” (2010), la película ya considerada “de culto” del director Edgar Wright, es muy difícil de olvidar.

No sólo por sus cambios de look que han inspirado (y aún inspiran) a miles de adolescentes en sus etapas (no tan) rebeldes, sino por la forma de representar una actitud femenina en la pantalla, que se alejaba de lo más “convencional” y esperado para un rol protagónico, compartido con Michael Cera, quien interpretó al tímido Scott.

A pesar de que ya han pasado trece años del estreno de “Scott Pilgrim VS The World”, la película volvió a ser noticia esta semana tras el anuncio de la adaptación del film a una versión anime, que será producida por Netflix. En un video promocional, compartido por el propio Wright, se dio a conocer este “choque de mundos”, que contará incluso con el mismo reparto original, esta vez, para la actuación de voz.

“Esto no es un simulacro. ¡Está pasando!” comentó Edgar Wright tras publicar en su cuenta de Instagram el video de Netflix que muestra el retorno, no solo de Cera y Winstead en los papeles principales, sino también de Satya Bhabha como Matthew Patel, Kieran Culkin como Wallace Wells, Chris Evans como Lucas Lee, Anna Kendrick como Stacey Pilgrim, Brie Larson como Envy Adams, Alison Pill como Kim Pine, Aubrey Plaza como Julie Powers, Ellen Wong como Knives Chau, entre otrxs.

Por otra parte, se anunció la participación del cineasta BenDavid Grabinski y Bryan Lee O’Malley, el autor y diseñador de la novela gráfica en la que se basó la película del 2010. Ambos se desempeñarán como guionistas, showrunners y productores ejecutivos del anime, rol que compartirán con el propio Wright.

Las nuevas aventuras de Scott Pilgrim ampliarán el universo de la película en su adaptación a anime.

Si bien aún no se conoce la fecha de estreno ni si habrá un cambio de nombre oficial, Edgar Wright confirmó que la versión anime de “Scott Pilgrim VS The World” tendrá algunas sorpresas a revelarse: “La serie anime no solo expande el universo, sino también… bueno, tendrán que verla con sus propios ojos. Es una nueva aventura épica. Se van a deleitar”, comentó.

¿Qué piensan? ¿Esperaban este icónico regreso y crossover de universos?