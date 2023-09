Se acabó la espera: Studio Ghibli revela el primer tráiler de la nueva película de Miyazaki y anuncia fechas de estreno mundial

A raíz de su estreno en la apertura del Festival Internacional de Cine de Toronto el 7 de septiembre, “¿Cómo vives?” (Kimitachi wa Do Ikiruka / The Boy and the Heron) de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki contó con su primer tráiler promocional.

El film se presentó como el último trabajo del director japonés, quien estuvo a cargo de grandes obras del estudio nipón, como “Ponyo”, “La princesa Mononoke”, “El viaje de Chihiro”, entre otras, y fue estrenado en Japón el 14 de julio sin avances publicidades de ningún tipo, a excepción de un único póster que no dejaba entrever mucho acerca de la trama.

Según Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli, la decisión de no promocionar la película se debió a una estrategia de marketing, ya que el lanzamiento de la única imagen promocional rindió buenos frutos en lxs fanáticxs de Ghibli en todo el mundo, animando al estudio a mantener el hermetismo: “En el fondo, creo que eso es lo que los cinéfilos desean de forma latente”, sostuvo en una entrevista con Bungei Sunju.

Sin embargo, ante la noticia de que “¿Cómo vives?” estaría presente en la 48° edición del Festival Internacional de Cine de Toronto en el primer día de su realización, el estudio japonés decidió lanzar para todo el mundo un tráiler de la película que, antes de ser estrenada, ya era considerada como “el anime estrella del 2023”.

“¿Cómo vives?”, la última película del Studio Ghibli y Hayao Miyazaki será estrenada en Estados Unidos a mediados de diciembre.

Además de revelar algunos detalles acerca de la trama del film, el tráiler también confirma la fecha de estreno de “¿Cómo vives?” en Estados Unidos, el 8 de diciembre. El país norteamericano contará incluso con la posibilidad de ver la película en una premiere exclusiva, a realizarse el 22 de septiembre.

Por otra parte, ya se están anunciando fechas de estreno para otros países, como España: “¿Cómo vives?” llegará a los cines españoles el 27 de octubre, con el título “El chico y la garza”. Con estos anuncios, se espera que próximamente se pueda disfrutar del trabajo de Miyazaki en los cines argentinos, que ya han brindado al público grandes obras del director japonés, mediante el ciclo “Studio Ghibli Fest” de Cinemark Hoyts.