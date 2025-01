Se cae SanCor y anticipan cientos de despidos

Entre esta semana y la anterior, SanCor despidió a más de 300 empleados. Fuentes del sector lechero y del Consejo de Administración de SanCor dijeron hoy a Cadena 3 que en breve habrá otras 200 cesantías.



Como si la falta de produccion fura poco, la empresa provincial de energía, intimó a la firma a que levante la deuda de más de 2.000 millones de pesos que acumula desde 2017, según admitió el propio Gobierno de Santa Fe. La firma tiene tiempo hasta fines de febrero, de lo contrario el primer día de marzo se procederá al corte del suministro en las dos plantas de la provincia (Gálvez y Sunchales). En las tres plantas de Córdoba la situación sería similar.



SanCor Cooperativas Unidas Limitada fue la industria láctea exportadora número uno del país hasta el año 2005 Los trabajadores y proveedores en general, vienen cobrando a cuentagotas, en pagos semanales o quincenales.



Fuentes reservadas de SanCor, afirman que la empresa no tiene liquidez ni resultados operativos que le permitan salir a flote en lo inmediato sin un plan de rescate que inyecte divisas.



SanCor debería poner a trabajar sus cinco plantas a pleno (La Carlota, Balnearia, Devoto, Gálvez y Sunchales) si es que quiere hacer frente a la lluvia de deudas urgentes.



Las tres plantas cordobesas están prácticamente paradas, funcionando sólo dos días a la semana; en tanto Gálvez sólo funciona como depósito y Sunchales no logra completar la semana de producción.



Es que sólo está recibiendo menos de 200.000 litros diarios, y con eso no llena ni un quinto de las cañerías de la compañía. He aquí el otro gran obstáculo que le impide a la cooperativa encontrar una salida viable: la sangría de productores socios no se detiene.



Con sistemas de liquidación a sus productores que llegan hasta los 90 días de retraso, muchos de los 228 cooperativistas socios (según el último balance) han desistido y ya entregan su producción diaria a otras usinas, incluso algunos de sus consejeros referentes, destinan una porción de su materia prima a otras industrias para no perder financieramente. Se estima que menos de 100 productores socios aún soportan la dilación en los pagos.



SanCor afronta un más que complicado panorama luego de ser una poderosa industria láctea que supo tener hasta hace 20 años unos 1.500 productores socios y más de 60 cooperativas adheridas, llegando a manejar más del 20% de la producción nacional de leche. Esa posición le permitió durante décadas dictar el precio de la materia prima para el resto de la lechería.



Llegó a contar con una estructura industrial de 16 plantas y una capacidad instalada capaz de procesar hasta 7 millones de litros de leche diarios.



De todos modos, el hecho objetivo es que, de aquellos más de 5.000 empleados que llegó a tener, y de los 4,5 millones de litros diarios que supo procesar, hoy su actividad está notoriamente mermada y por ahora, sin soluciones a la vista.

